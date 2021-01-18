蘆竹西餐廳被指拒絕醫護進店消費，消息傳出，醫護群情激憤，還有民眾開車三小時，直奔「傳說」醫護人員確診的桃園某醫院，送上100 杯飲料，為醫護人員打氣。

根據餐廳的說法，當時店員是在為用餐客戶量體溫，並詢問有無感冒、咳嗽及醫療背景，並無歧視與敵意，只是做出權宜措施。今起所有餐點都改成外帶。

餐廳說詞如果為真，那麼，無論是量體溫、詢問醫療史或旅遊史，都屬防疫的標準程序，而餐廳為了員工和其他顧客的健康著想，若是禮貌地拒絕來自特定醫院的醫護人員入內用餐，並無過錯，不應受到網民的肉蒐與霸凌。

醫護不得入店消費，固然無辜，但這何嘗不是桃園某醫院警覺不足、管理失當所致?何嘗不是因為衛福部曲意呵護違規醫院、忽視社區感染可能性、長期誇大防疫成績引發的不信任呢？

換言之，該餐廳的SOP其實是針對陳時中雙標舉錯的不放心、抗議和自救行動。餐廳嚴謹的防疫措施，填補了衛福部的故意看不見的防疫漏洞，應該受到表揚!該餐廳一律改採外帶的做法，也應即刻在桃園地區推廣。

陳時中自承14日起有感冒發燒症狀，曾經考慮是否要隔離，還請教了專業人員。天天在電視螢光幕上強調專業防疫的衛福部長，感冒發燒都得請教專業人員才知要不要隔離，將心比心，餐廳和一般店家怎能不擔心周遭環境有無症狀改染者呢？

至於千里迢迢送飲料給醫院醫護，溫暖則溫暖，但，這應該也是衛福部和桃園市政府該做的事。總不能天天痛批對岸隱匿疫情，卻連對岸政府為醫護送餐飲的做法也學不了吧!