我所在的班級，每個學期都會有一到三次的班會，每學期召開的時段不同，本學期時段選在禮拜二中午十二點到一點，正好是班導師給我們上的一門課下課後的時間，是為了方便大家都盡量到齊。

#班會開心吃！

世新大學每學期都會為學生準備一百元餐費，而這筆錢通常會拿來作為班會的午餐餐費，因此，每學期都會有一次全班齊用餐的聚會時光，

每逢這時，大家都會放鬆享受地吃吃喝喝，「放牛般」走完班會流程，邊神遊邊聽班代重複三次本學期的注意事項。

一般來說，班會大多的訂購餐點方式是每個人的一百塊剛好拿來買一份吃的跟一杯飲料，如雞排和可樂，如便當和珍奶等，這樣的好處是公平，可是也不太可能吃到太厲害的午餐。

終於在這一次，班代把全班同學的錢集合起來，搞了一頓大的——是披薩也！所有人都超級驚喜的！

紅色紙盒蓋子揭開時，我們發出一聲聲狼嚎，各色口味披薩與精緻的小點心拼盤，散發著誘人的金光，熱氣帶著香味很快瀰漫到整間教室，就連班上最斯文的妹子都圍到前面來，用手抓起來一片片地啃！

班代一聲令下，來！拿了披薩的就先回到位置上，我們有其他的事情要進行。但沒有一個人聽班代的，都守在披薩旁不肯離去。

班代見大家趕都趕不走，只好硬著頭皮主持下去，「咳咳，好吧，那拿了披薩後稍微站旁邊一點，讓後面的同學可以看到前面的黑板。」

我往後面看一下，大家也沒有要看班代和黑板，都是在看披薩還剩多少。「台灣最愛選舉了，所以今天，我們除了吃東西，最重要的就是！班、級、干、部、選、舉！」

班長一頓一挫地強調道。說著，選舉就開始了，班代在黑板上寫下所有班級幹部的名號，手捻油性筆，準備在候選人下方畫正字，以便統計票數。

#班幹部之生涯股長

選舉進行得還算順利，「好，接下來是生涯股長，來，有沒有誰要提名？」

大家低頭吃。見沒什麼反應，班代再次提醒：「生涯股長很重要喔！為什麼呢？因為我們現在生涯都有一些問題……」

旁邊的妹子問現在的生涯股長是誰啊？有人告訴她是黃阿豆，她就大聲喊：「我要提名黃阿豆！」

大家聽到有名字出來，趕緊都把手舉起來，就這樣，黃阿豆繼續連任，雞翅啃到一半的她，坐在位置上發出一聲淒慘的哀號。

#班級幹部之康樂股長

「好來！我們繼續！現在是康樂股長！有沒有人要提名？」

有同學吃得差不多了，開始亂聊天。聽到班代的呼喚，只有幾個男生響應，他們大喊組員的名字：「許大發！」

班代聽到後，報名道，「好，康樂股長許大發，來，舉手！」

那群組員火速舉手，班代數了一下，「一、二、三、四！好，四票，通過！」

台下有人傻眼，「四票就通過了喔！好扯喔！」得逞的幾個人發出爆笑，在後排打來打去。

我算是看明白了，總之呢，最討厭誰，報他的名字讓他當就對了！

前排的一圈人反應過來，擦擦油乎乎的嘴，什麼？剛是在選什麼？選完了喔？其他人也沒有要認真回答這件事，開始倒飲料喝⋯

#班級幹部之總務

大四了嘛，大家都超怕當總務，因為要負責畢業照團拍的事情！要聯繫廠商，要收發學士服，要安排每位同學個拍的事宜，還要負責收錢，整！個！超！麻！煩！的！

班代加大音量：「有沒有人要提名總務的？」

常一起做報告的一堆人中，有人把其中一位報了上去，結果被提名的人近乎尖叫，瘋狂搖動他的頭，做出威脅狀……

可是來不及了！大家看到這一幕，殘酷地全員舉手，班代宣佈當選，全班哄笑！唉，盛情難卻，出來混還是要還的。

有的時候更慘，本人根本不在現場，就被大家默默表決，這些同學心裡一定幹個不停：只是去上了個廁所回來，就要替班上同學「當牛做馬」一學期……

而如果是自己翹課沒來而被拱出來當班幹部的，估計這輩子都不敢再翹班會課。

#班級幹部之班代

最後要選的是班代，雖然又有同學惡作劇提名自己的好基友，但當現任班代被大家提名時，當然是毫無懸念地連任了。

雖然班代嘟著嘴巴宣佈：「好，班代連任。」但我相信，當全班同學都舉起手來支持他連任的時候，他的內心一定很甜蜜。

最後，班導師站出來說了點話，做最後的總結，給我們一些叮嚀、一些祝福。

我注意到，前面的披薩早就被搶光光了，連飲料都只剩下淺淺一碟，而班代一點東西都沒吃，等結束了主持，他又要帶著大家收拾廚餘，指揮退場。

其實喔，人緣越好，才越會被大家提名呢，當選班級幹部的同學，都是班上的開心果，是大家的「團寵」，為全班所信任，這樣的人，往往性格都很圓融很大度，願意付出又不求回報。

#半邊緣人的我

這四年我其實沒有當過班級幹部，沒有為大家服務的機會，實在很慚愧，不曉得是不是因為我總是把自己「端」起來，不能跟大家打成一片⋯

不過啊，也許正因為我「既是當事人，又像旁觀者」的身分，我才總是有餘力，能在某個角落捕捉到每位同學的性格閃光點和人與人之間共情共鳴的高光時刻吧。

當班級幹部，不當班級幹部，無論如何，都不會留遺憾，我們每一個，都不會遺憾，因為青春不是個體，而是一個大集體呀。青春，是因為身邊這群嘰嘰喳喳的人、是因為總是活力充沛的校園啊。

坐在中間，坐在角落，坐在第一排，坐在倒數第二排，都不是遺憾，參加社團，不參加社團，都不是遺憾，拿獎學金，不拿獎學金，都不是遺憾，只是百味人生中的其中一道菜罷了，未來二十年後再相聚，把每個人手心中守護的那片拼圖拼起來，又是一次完整的青春歷險。

明年鳳凰花開放的季節，我們所有人，都將整裝待發，踏上全新的征程，先在這裡期待那一日的到來啦。（廖小花/世新大學陸生）