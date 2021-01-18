葛來儀及卜睿哲是權威中國與兩岸關係問題專家，他們也是台灣的堅定支持者，不過，依據民進黨擅長運用的「二分法」，他們應都屬於「反美」派。

葛來儀等日前在華府智庫「國際暨戰略研究中心（CSIS）」發表專文，稱蓬佩奧任期最後一刻，改變台灣政策，無益於台灣。他們表態，整個生涯都致力於加強美國對台灣的支持，但他們質疑國務卿蓬佩奧臨去秋波，宣布過去所有管理美台非官方關係來往規則一律無效。

曾任美國在台協會主席的卜睿哲等說明，我們並不反對擴大與台灣的非官方往來，但是不能接受決策以「反復無常、可疑」的方式揭露。

他們提出3個論點：蓬佩奧只是要將強迫新上任的拜登政府接受既成事實，而此舉只會促使中共對新政府施加更大壓力，對台灣實施更大限制；破壞美國支持台灣的兩黨共識，當台灣政策被政治化，對台灣的支持成為政治試劑，美台雙邊關係蒙受其害；過去4年美國亞洲政策失敗，使台灣地位更為脆弱，蓬佩奧最後舉措已無濟於事。

蓬佩奧離任前夕連串動作引起美國外交界、學術界、媒體的普遍質疑，最新報導顯示，白宮及深陷政治風暴的川普總統也不知情，唯獨民進黨政府認為是有助於提升美台關係及強化台灣國際空間。

當台灣內部的不同聲音都被打成「反美、親中」，假如民進黨不是「雙標黨」的話，葛來儀等恐怕都是反美派。