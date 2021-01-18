罷免桃園市議員王浩宇案，經過這幾天各方的反應、議論與沉澱後，所帶來的正面反思應多於負面的情緒因素，足可見台灣民主調適的成熟與自省。如能剔除某些立場性思考或故步自封的制式反應，從原因、效應與迷思等三個層面分別深入探究，將可進一步為台灣民主的未來產生修復與進化的功能。

藍軍被打了一劑強心針

罷王案的成功，絕對跟王浩宇爭議性的問政風格與表現有關，這恐怕是連民進黨也不得不默認的。雖然民進黨發言人指控國民黨動員罷王，製造政治對立，但王個人各種投機倒耙、失格背德的爭議言行，可謂不勝枚舉，不僅民進黨對罷王聲勢實質上做壁上觀，泛綠陣營更不乏「長痛不如短痛」的看法，認為此時罷王雖會讓綠營暫時有點受傷，卻是必要的，否則這個未爆彈遲早會對民進黨造成更大的傷害。

國民黨到底有沒有動員罷王？從政治現實而言，無論此次罷王能過與否，國民黨都無法置身事外，過與不過，都會被指責為動員不力或動員不當，與其裡子、面子都失，毋寧盡力使罷王通過才是上策。而從學者根據得票分布所做的研究，此次罷王案的得票數，在中壢區內85個里裡面，有47個里比國民黨3年前選議員的得票還多，顯示罷王案不只是國民黨的動員而已，更有其他小黨或無黨的選民同樣支持，說明了台灣社會超越黨派、無色覺醒的力量始終存在。

而從個案因素、選區結構到社會氛圍，王浩宇被罷免案竟然因緣際會造成四個微妙的結果：一是以操弄網路民粹、撕裂社會、製造對立的嘴炮民代，被敲了一記當頭棍，證明此種歪路未必全然暢通；二是鬱悶已久的藍軍被打了一劑強心針，因此士氣大振，有了力圖再起的生機；三是囂張至極的綠營被澆了一盆冷水，至少警覺到為了包山包海，任意招降納叛的反效果；四是整個社會看到、也聽到一個警鐘，注意到罷免攻防可能的利弊影響，因此必須有所綢繆因應，勿使對立惡化。

正因如此，罷王案的成功應該回到個案的本身來務實探討，既無須對台灣公民力量的覺醒過於悲觀，卻也不能因此擴大解釋，把個案形塑成是對整個民進黨政府的懲罰與反撲。如果國民黨認為罷王案成功勢將重演2018地方大選的聲勢，理所當然全面反攻，甚至把罷王案的效應視為黨主席保衛戰的必然籌碼，姑且不論民進黨將如何重新修復、強化自我，藍營本身就會陷入過度樂觀的幻覺之中。

緊接著將面臨2月6日對高雄市議員黃捷的罷免案，顯而易見的是，黃捷的狀況完全不同於王浩宇，而且經過罷王案的結果，黃捷與民進黨更是嚴陣以待，全面升高防禦戰力。從選區結構、個人條件，到親疏關係與社會觀感，黃捷顯然更受到民進黨的看重，也因此黃在前兩階段的罷免過程中，一直採取高調反嗆的姿態，完全不避諱她是第三勢力其實卻是民進黨附隨政客的本質，不斷升高藍綠對決的態勢。至此，罷免攻防真正可能的政黨對決意味，也將從黃捷罷免案開始，藍綠雙方將如何展開新一波的攻防策略，此時也才有真正的觀察意義。

罷免案成制衡執政黨新利器

罷王案的通過，讓不少人發出台灣可能已進入「報復性罷免時代」的警訊，更擔心「仇恨性動員」帶來的衝擊。這種憂慮其來有自，卻也並非必然，成敗因果之間，一在台灣公民意識的覺醒強弱，二在政黨有識之士的自制調控。罷免制度的設計在透過直接民權的行使，補強民主代議制的不足，現今罷免門檻雖較過去降低，但要真正罷免較高層級的民代或縣市首長，基本上仍極困難，類似王浩宇這樣引發跨越黨派的公憤，因而遭罷免成功者，實屬極少數，並非政黨發動即能成功，一旦政黨徇私發動罷免也必遭反噬。

更重要的是，要避免罷免攻防惡化成仇恨動員、民粹廝殺，就不應有雙重標準的操作。民進黨先在震動全台的罷韓案上，全面發動黨政資源得逞，卻又在小小的罷王案上批判庶民，彰顯不滿，只准你罷我、不准我罷你，天下豈有此理！在綠色新威權下，罷免案已成另類制衡執政黨的利器，絕對不容輕忽其效應與影響，「報復性罷免」只是一時的表象，「理性制衡」的罷免才是民意平衡的常態，也是政黨必須接受檢驗的必然。