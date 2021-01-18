在過去的這一個大選週期，美國不出意料，紛擾頻頻，包括眾議院兩度彈劾川普總統、去年整個夏天各大城市爆發左派群眾暴動、秋冬籠罩各州選舉違法和舞弊疑雲、1月6日川粉硬闖國會肇事、矽谷大科技隨即下架右派並大肆肅清賬戶、乃至於企業和銀行界切割川普。凡此種種，眾多解讀，鑑於當下從權威媒體到社群自媒充塞著誤解、偏見、假相和謊言，不能盡信。

從憲法的角度進行正義省察，目前許多論述並不具備說服力。對郵寄投票等舞弊嫌疑，司法並沒有做實質審理。川普拒絕接受大選結果，固有不當，然而眾院手段草率，彈劾文本空泛，淪為政爭，況且社會普遍存在「取消文化」，忽視了民意調查證實有高達85%的共和黨員反對彈劾。

再看民主衰敗和政變的說法，也同樣解讀坎陷。民主制度諸多軟肋，眾所周知。國會大廈暴衝存在著防範不周和警力部署不足因素，而闖入時間短暫，不旋踵便恢復常軌。川普演講既然具體指明和平愛國遊行，技術上如何證明他鼓動暴亂？

因此看待當前美國政治可以將視角拉開，而聚焦在政治的本質─權力分配。權力分配與政治論述往往為統治階級所決定，統治階級的組成分子分為兩路，政治階級在美國包括治理聯邦與各州的政治人物和官僚，涵蓋建制派與行政國。至於企業階級，包括富裕的、國家權力的民間受益者，政府合同、補貼以及壟斷特權的享有者。

台灣在1949年之後40年間，統治階級已經盤根錯節，最終經由抗爭、修憲和全民直選加以解構重組。美國雖然是民主國家又歷經政黨輪替，等到步入建國200年，戰後統治階級還是形成了華盛頓沼澤，所以雷根總統曾經率先提出必須抽乾。可遊說機構隨之興起，統治階級不啻取得了合法的政商交易市場，而使得階級利益愈加鞏固。

柯林頓和歐巴馬4個總統任期對統治階級的影響巨大，民主黨順利吸納了華爾街、新科技、好萊塢以及新媒體這4大領域。利用彼此的自由派和全球化共同屬性，民主黨打造了企業階級左派。時至今日，趨勢明顯，歷屆總統大選，民主黨得到了這4個產業的主要支持。問題是民主黨萬萬沒有料到川普能夠領導共和黨向勞工階級突圍。勞工倒向川普，來勢銳不可當；鄉村包圍城市，共和黨起死回生，對民主黨構成壓迫。

川普是企業階級的一員，雖然取得了勞工的奧援，但勞工本非統治階級，選票之外的實力單薄。他的突圍者和開發商性格，右翦左屠，令統治階級的地位與利益同受威脅。他們的不安、不服、不取、不屑，導致持續不絕的反彈與惡鬥。所以反川政爭，不時呈現出統治階級跨黨派、跨政商，聯成一氣的突出現象。

究其實，過去這4年美國統治階級左右兩派一直在對川普政治進行檢肅，大動作頻仍，而這一回合的終極一搏，集中在過去半個月，也就是存在主義者川普的「成王敗寇」時刻。

新上任的拜登是統治階級固有成員，已經享受到一整年的「保修」 待遇，相形之下，川普與統治階級的裂痕擴大，面臨「退貨」。可退一步說，川普主義顯然具備生命力，且保守右派如果捨棄川普所領導的勞工和中產階級，將如何對抗壯大的左派？由此大哉一問，川普一派或將捲土重來。

（作者為美國律師，法學博士）