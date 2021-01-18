美國「外交關係協會」（CFR）本月14日發布一項報告，首次把台灣列於2021年全球30個潛在衝突點的最高級別，而且還列在發生「中度機率」和對美國帶來「高衝擊」的首位。台灣在過去兩年曾因選舉遭對岸施壓，被該協會列為第二級風險。今年風險升級，依參與評估的專家們說法，是因中共加強對台政經施壓，導致中美關係惡化與軍事對抗的危機升高。

對於上述美國智庫人士的看法，我持保留的意見。因為台灣今年沒有選舉，大陸有要務在身，拜登新政府兩岸政策未明，台灣不會成為引爆中美衝突的導火線。既然如此，說台灣今年戰爭風險升級，試問「風」從哪裡來？

事實上，自兩岸分治以來，中共從未放棄對台施壓的舉動，手段從「軟硬兩手」到「軟的更軟，硬的更硬」。2016年民進黨再度執政後，中共對台全面施壓，但未到「極限施壓」的程度。如果施壓是為「反獨」，而「台獨」指的是「法理台獨」，則中共不會因這個「假議題」而輕啟戰端。

依據中華民國憲法，搞「法理台獨」就是分裂國土，不僅招來外患，且會引發內亂，台灣政治領袖不會笨到「搬石頭砸自己的腳」。李登輝在位時認為，中華民國已是主權獨立的國家，因此「沒有台獨問題，只有中華民國存在的問題。」陳水扁在位時也說過：「要把台灣改國名為台灣共和國，任期內做不到就是做不到。」至於他們下台後說什麼、做什麼，因「不居其位，不謀其政」，所以一點也不重要。現在執政的蔡英文總統也堅持以「不挑釁、不冒進」，審慎處理敏感的兩岸問題。

美國不會為「台獨」而戰，所謂「倚美謀獨」，也就成了另一個「假議題」。新加坡前資政李光耀多次提醒，任何中共領導人都不可能在台灣宣布獨立後，還能安穩坐在中南海的位子上。這不僅涉及個人的歷史定位，而且攸關中共政權統治的合法性。因此，對中共而言，「台獨」就意味戰爭，美國不可能捲入兩岸這埸「統獨之戰」。

中共確有可能因促統而對台用武，因認「台灣問題」不能久拖，故有「和統」或「武統」的爭辯。為了促統，「台獨」已被異化成了不同的類型，甚至連中華民國都因台灣而懷璧其罪。對岸目前似乎不想碰觸中華民國，堅持九二共識意味著是以「擱置爭議」來處理兩岸政治定位問題。

最近對岸的「武統論」甚囂塵上，甚至到「妄議中央」的地步。來自台灣這邊也有人揣摩上意、隨聲附合。但大陸國家主席習近平有他自己的打算。習是站在中華民族的根本利益看「台灣問題」，所以才會主張心靈契合，才會倡議融合發展，希望以不戰而屈人之兵，達成統一的目標。

今年是中共建黨一百年，習近平說中共是站在「兩個一百年」歷史交會點，將開啟「全面建設社會主義現代化國家」的工作。習近平新年講話，通篇沒有提台港澳，完全聚焦於脫貧和抗疫，說明大陸今年還是強調內政優先，不會刻意升高台海戰爭風險。

台灣真正面臨戰爭危險的是美國的「聯台制中」。拜登不會改變其前任遏制中國的政策，但會採「群狼戰術」，取代川普的「單打獨鬥」。但依照中共的《國防法》修訂草案，如果中共認為其安全和新增的「發展利益」受到危害，他可以「進行全國總動員或者局部動員」參戰。但拜登希望與中共維持競合關係，不願挑戰中共的「核心利益」。何況拜登上任後忙於整修內務，故不會在中美關係問題上輕舉妄動。

如果台灣未來成為中美交戰之處，那是因為台灣捲入中美之間的「遏制和反遏制鬥爭」。美國如把台灣視為遏制中國崛起的一顆棋子，而台灣亦甘願成為美國圍堵中國大陸的馬前卒，則兩岸關係將從「人民內部矛盾」升高為「敵我矛盾」，戰爭就很難避免了。台灣沒有玩大國權力遊戲的本錢，當務之急是「避險」，即避免因捲入中美衝突，而淪為「人為刀俎，我為魚肉」的下場。（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）