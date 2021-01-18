中國大陸解放軍密集襲擾我國鄰近空域已成為常態，本月16日上午又兩度侵入遭我空軍驅離，但較特殊乃是第二度驅離後，解放軍聲源回嗆國軍，「閉上你的臭嘴巴！」這是這兩年共機擾台驅離過程首見狀況。相信未來兩軍對峙類似情況將層出不窮，更辛辣的言詞亦會接踵而至。特別是近期美國大量軍售武器給台灣，川普連串友台措施，更加激怒大陸鷹派人士，恐無所不用其極設法激起兩岸在軍事上衝突。

「戰爭不會有贏家，和平不會有輸家。」事實上，戰爭與和平乃是相隔一線之間。今天我們要認清國軍究竟為誰而戰？為何而戰？台灣民眾過著安逸溫暖享受富裕滿足的生活由來已久，近70年西線可以無戰事，這真是歷史的偶然而並非必然，經歷過戰火的人士沒有人願意再挑起戰端。台灣與大陸除歷史文化相沿之外，有共同語言、風俗民情，經濟貿易上往來更是相倚甚深；台灣陸配30多萬人，繁衍得下一代人口正在增加中。

台灣與大陸在1949年所爆發的戰端，讓多少老兵與妻兒父母因戰爭相隔，多少黃埔弟兄袍澤在戰火中彼此交戰殺戮。經過40年後終於1987年台灣解嚴開放大陸探親，昔日英姿煥發多情懷春的少年、少女在重逢時，已髮白臉皺垂垂老矣，多少親人在機場相擁而泣，厭倦戰火無情讓蒼生塗炭。

想想，民眾在真正戰火浴血下顛沛流離、生活拮倨、親人生離死別情景下，遑論何來過正常生活、關心股票起跌、房地產價值安在？在孩提時代常聽長輩描述台灣在日據時代被飛機砲火空襲的情境，當空襲警報響起時，大家紛紛急速進防空洞，在奔跑過程中就被炸斷手、腳、身軀者時有聞之，在防空洞裡更是衣食不濟臭味薰天，當下民眾僅卑微的期待能過著簡單溫飽的生活而已。

台海區域目前已被國際媒體評比為引爆戰爭高度危險區域；歷史永遠是一面鏡子，可以鑑往知來。此際，正值美國總統政權交替之際，拜登即將就任；其行事風格與國際觀與對中、台政策絕對迥異。台灣如何在兩大之間尋求和平與穩定發展，不淪為棋子受其掣肘，仍須要領導者之智慧與耐性。而國軍更要強化專業訓練避免擦槍走火，而非形式的馬屁文化。

（世新大學法律系兼任副教授）