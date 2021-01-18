包括推特（Twitter）和臉書（Facebook）在內的社交媒體以川普總統發表了煽動性的言論，導致支持者衝進美國國會大廈以試圖阻止選舉人團投票通過拜登當選的事實，並以嚴重違反網站政策為由移除或暫時封閉了川普總統的帳號。蘋果和谷歌也從應用程式下載中將Parler移除，亞馬遜也停止了Parler社交媒體網站的雲端服務，Parler用戶大部分是川普的支持者，導致Parler被迫暫時關閉。

多年來，川普總統屢屢違反推特和臉書等社交媒體平台的規則，為什麼這些社交媒體現在才暫停他的帳戶呢？

其實這就是為什麼從教育部長、交通運輸部長到白宮工作人員等一些行政部門工作人員都辭職的理由差不多，雖然任期只剩幾天，大家都對國會入侵事件感到震驚，以及瞭解到這位總統變得多麼危險。他們並不是突然有了良心，社群媒體也是一樣，它們必須面對員工和社會的巨大壓力，國會大廈的攻擊給了大家一個很好的理由來對川普下手，大家一起跳船壓力也小一些。

過去幾年，推特一直有來自自由派人士和內部員工的壓力要將川普的帳號停權，在尚未停權之前，已經有300多位員工簽署了一封信給管理階層要求採取行動，但這些信尚未遞出就發生了國會攻擊事件，終於導致川普的暫時停權。

後來川普回到推特並說將有和平的權力轉移，不過，到隔天早上，川普又故態復萌，在推特說他的支持者將發出一個「巨大的聲音」（Giant Voice），並且他不會參加20日的交接就職典禮。推特的安全團隊立即看到川粉的騷動，他們一直在說總統拋棄了他們，並想要有進一步的行動，在一則Parler的訊息，一位使用者說，任何反對「美國愛國者」（川普的支持群）的人都應在就職典禮期間離開華盛頓，免得受到人身傷害。

這終於變成壓倒駱駝的最後一根稻草，推特馬上召集了一個員工會議，推特CEO重申，推特有一條界限，即使總統也不應該跨越，否則將失去帳戶。會議結束後，推特的管理階層同意，川普當天早上的推文以及它們所引起的反應已經越過了界限，決定將川普永久停權。

事後推特CEO表示自己並不高興要永久刪除川普的帳號，他自己都認為這開創了很危險的先例，亦即個人或公司對公眾對話中所擁有的控制權力。但他總結道：「此刻我們學到的一切都將成為改善我們自己的努力，並使我們成為我們所想要成為的，可以促進人類共同和平工作。」

當然事後大家關心的是此決定是否違反美國憲法的《第一修正案》，即禁止美國國會制訂任何法律以確立國教；妨礙宗教自由；剝奪言論自由；侵犯新聞自由與集會自由。但《第一修正案》並不涵蓋商業公司。諷刺的是長期以來自由主義者努力將媒體納入《第一修正案》的範圍，如果保守團體不反對的話，今天或許川粉們就更有話說了。

（作者為國立台北商業大學校長）