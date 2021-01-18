民進黨自再次上台執政後，「雙標」作為之多真可用罄竹難書來形容。

有許多雙重標準，可以用在野與執政，民進黨角色位置的不同來解釋，例如在萊牛萊豬議題上，當年在野，極力反對萊克多巴胺，現在執政，就要告發反萊醫師。

還有一些雙重標準，則是逢中必反、逢美英日則軟所造成，例如大陸已控制住疫情，但小明與陸生遲遲無法返台，反觀美國疫情嚴重、英國出現變種病毒疫情擴大，卻對自美英來台者國門大開。

對於外界批評雙標的聲浪，民進黨不僅毫無所動，反而變本加厲，最近出現的雙標行為，已經進化到厚顏與耍特權了。

例一，中壢市民以8萬多票成功罷免王浩宇，將他趕出桃園市議會，這是人民意志的展現，民進黨卻稱國民黨介入動員罷免，「造成政治對立非台灣之福」，不過就在半年前，民進黨通過了罷韓聲明，呼籲踴躍投票，不僅舉全黨之力，還動用了行政資源鼓動罷韓。短短半年時間，如果不是臉皮太厚，怎麼會立刻說出打臉自己的話？

例二，部立桃園醫院發生群聚感染，醫生擔心染疫想要自費檢測被拒絕，不敢回家擔心傳染給家人，然而陳時中部長感冒發燒卻能立即享有多次檢測，可以安心與家人團聚。這是雙標，更是特權。

民進黨如此雙標還耍特權，究竟是看輕在野國民黨戰力太弱、民眾黨不成氣候，還是瞧不起選民的智商？亦或是民進黨自身在完全執政的權力之下已然腐化？