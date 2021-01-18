中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（18）日在記者會上說北部某醫院又增加一護理師確診案例，又說溜嘴該某醫院就是部立桃園醫院，並宣布即起成立「前進指揮所」。經過多日政治口水，心存僥倖的陳部長終於正視此事件的嚴重性。

這幾天台灣人民都沉浸在前衛生署長楊志良指摘北部某醫院染疫醫師發生疫情破口的政治口水之中，許多綠媒、政治人物慣性地1450思維，把事件引導到楊志良未能體諒醫護人員的辛苦與風險、批評沒有插管經驗，甚至挖他大學聯考成績……。完全沒有用嚴肅的態度看待第一線醫護人員疏忽造成防疫破口的危機，忽視他提出很可能將演變成院內感染，以及社區感染的問題。

指揮官陳時中趁輿論攻擊楊志良的「開除說」，漠視醫護人員是高風險族群，沒有要求提高警覺性，也沒有對疏忽的當事人做出適當的懲處，錯失管控防疫破口的黃金期。

事到如今，紙包不住火，擴大疫調範圍更加困難，不得不用說溜嘴方式講出染疫醫院名字，來掩飾決策慢半拍的失誤。