司法院、法務部18日公布富商翁茂鍾行賄司法界的《官場現形記》報告，檢審調40人涉入；同一時間，太陽花攻占行政院，最高法院以公民不服從有理，撤銷有罪判決，發回更審。前者媚於商賈權貴，後者屈於執政權勢，司法公信徹底崩盤。

美國國會山莊日前遭川粉闖入破壞，被喻為「美版太陽花」，美國不分黨派齊聲譴責「暴民」，英國首相強森指責暴動可恥，加拿大總理更斥責川普煽動攻擊民主，但蔡英文總統保守地以美國民主是世界的希望燈塔回應，顯然對太陽花事件有所顧忌。

蔡英文顧忌太陽花，表面是學生自主反服貿，實際這些學運領袖是經民進黨一手提拔，抗爭期間民進黨也提供各項資源，事後證明坐收了太陽花運動的政治利益，主事者林飛帆飛上枝頭當了黨副祕書長，魏揚母親楊翠也成促轉會主委。

至於魏揚等人，一審以公民不服從抗辯獲判無罪，二審逆轉有罪，最高法院審理時，檢方以反萊豬難道也可衝總統府，斥責此主張不能阻卻違法。

但美國國會山莊事件發生後，蔡英文總統和民進黨噤聲的回應，如同對法院做出行政指導，合議庭扮起大法官角色，對憲法未明文規定人民有抵抗權的主張，竟創制法理依據，認為造反有理。

諷刺的是，合議庭庭長陳世淙因涉翁茂鍾案遭調查，一個被揪小辮子的法官，要如何公平審理政治敏感度極高的案件，審判結果自然難令人信服。

翁茂鍾案是司法界翻舊帳清理門戶，調查結果對民眾而言，只是印證「法律萬條不如黃金一條」和「有錢判生」的傳聞，況且不少司法官早已退休或離職，如此大刀一揮，可別又是企圖操弄司法的下一章。