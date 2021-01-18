北部醫院爆發院內感染且仍在擴大，國內疫情再次升溫，成為民眾高度關切的大事。疫情指揮中心統籌負責全國資訊公布事宜，但對疫情訊息卻屢次爆發雙標爭議，不僅個案疫調足跡公開與否，作法不一，甚至對於不同「洩漏」疫情者的態度，更大不相同。雙標的原因可能源自資訊掌握者個人的立場與偏好，但主因仍在於政府對資訊的壟斷與不透明。當疫情指揮中心表示願就院內感染一事檢討醫院的標準作業程序（SOP）時，指揮中心對於於訊息公開的SOP，恐怕亦需要好好檢討一番。

疫情指揮中心會疫情資訊公開與對洩漏疫情處理態度出現雙標的主要原因，就在於政府掌有疫情相關資訊的壟斷之權，但又不夠透明所致。因為資訊壟斷，所以可以獨斷專行，要公布什麼，全憑一己決斷，且容不下旁人搶其風采，挑戰其權威性。但也正因為壟斷，反易生黑幕，對自己不利的，可以隱匿遮掩，亦不准旁人置喙。不過，人性往往對於未公開的訊息更感興趣，尤其是當大家對資訊來源存有懷疑時，更是如此。於是越不公開的訊息，大家越想窺探，但這卻又踐踏了資訊壟斷者的權威來源，因此必須想方設法予以禁絕或處罰；而一旦處罰標準不一，難免引爆雙標爭議。

指揮中心限制疫情訊息的主要理由不外乎避免侵犯個人隱私，更重要的在於避免社會陷入不必要的恐慌。確實，台灣文化與民情與西方不同，染疫確診名人主動詔告天下者，坦然面對者，所在多有；反觀國人獵巫風氣興盛，政府保障個資隱私，確有必要，但是若因而過度壓抑其他資訊，反而更易助長歪風。因為資訊混亂，小道消息四竄，主管機關澄清不易，反而讓民眾更無所適從，也更添未知恐懼感。

目前指揮中心對於疫情足跡的公布，作法不一而足，舉凡鑽石公主號、敦睦艦隊、比利時工程師、印尼移工、國航外籍機師、以及此次染疫醫護等，有的公開，有的拒不透露，有的詳細，有的粗略，縱然指揮中心自認有一套邏輯標準，但卻與一般民眾感受不同。此外，資訊既要統一發布，但事前竟四處走漏，甚至擇其好者，配合演出，對其不喜者，卻以刑責恫嚇之；缺乏一致的標準，尤為各界詬病所在，也會反噬指揮中心的權威性。

以此次爆發感染的「某」北部醫院為例，何須等到陳時中說溜嘴才能「揭開謎底」，民眾早已路人皆知；與其欲蓋彌彰，掩耳盜鈴，不如坦率面對，開誠布公。越多遮掩，就越多懷疑，越多懷疑，就越多猜測，越多猜測，就越多恐懼疑慮。想透過資訊控制避免恐懼擴大，結果反而正適得其反。

指揮中心或許自認疫情資訊皆已公開，但果真如此，哪會有議員或主持人「洩漏」的問題？顯然，指揮中心的信息仍多有隱瞞，公布的資訊對民眾而言，仍不足以釋疑，大家才會設法探求以圖自保，也才會不斷有人「洩漏」。指揮中心不該老想著如何防堵洩密，而是去認真思考哪些「秘密」並無必要？如果他們能夠檢討疫情公開的SOP，盡可能地透明，也拿掉自欺欺人的虛矯遮掩，如此豈不無密可洩！自然也就不會出現雙標的差別待遇。

台灣防疫成功的經驗應該構築在透明與民眾自發合作的基礎上，而不是沉溺在確診人數很低的神話迷思之中。（作者為國家政策研究基金會副研究員）