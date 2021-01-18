就在全美一致討伐川粉攻進國會，致現場一名女性空軍退伍軍人艾希莉，被國會警察開槍擊中胸部死亡，以及一名警察也遭暴徒砸死，一共5人死亡的悲劇之際，台灣最高法院法官，竟然對攻進行政院太陽花暴徒，判決無罪。

最高法院刑事第一庭庭長陳世淙及資深法官黃瑞華等5人，撤銷高院有罪判決，理由是「創設抵抗權」，認為憲法雖未明文規定抵抗權，但依台灣民主權的憲政原理，應加以承認，人民行使抵抗權可以阻卻違法。

但該案公訴檢察官朱朝亮則怒斥，魏揚等人辯稱是在行使抵抗權，主張無罪，如果因反服貿攻占行政院可以無罪，反萊豬、反核食是不是也可以衝進總統府打砸吃餅乾，同樣不能處罰？頓時被告及律師們沉默不語。

沒錯，法律應有其普遍性，不能因人而異，如果法院可以雙標，人民如何遵行？如同球賽規則，不能因球隊不同，而有不同規則，否則球賽如何打下去？兩個球隊要用同一規則比賽，不能用雙規則，球賽才好進行。

為什麼光天化日下，最高法院搞雙標？這就是民進黨執政，將親綠及親信塞入了各個司法機構，例如蔡英文姐夫吳明鴻被任命最高行政法院長，即是最好一例，其他族繁不及備載，就無需多所著墨。

朱朝亮駁斥得好，行使抵抗權必須謹慎，「目的不能使手段神聖」；不宜判無罪，否則是特權。民進黨執政下，特權處處，不但NCC搞雙標，關閉不報拍馬屁新聞的中天電視台，放過其他歌功頌德不時放假消息的綠媒，這種不平已經讓人難以下嚥，只是現在連法院都搞雙標，台灣這齣戲，民進黨要唱下去，還要唱得公平，能有幾人信？台灣還有法？