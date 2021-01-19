低緯高原的雲南大理，因乾濕季分明，樹木隨季節更迭而榮枯有時。起伏的山丘上覆蓋著松樹、矮灌叢和爲數不多的闊葉林。接近隆冬，植被多顯枯黃。

偶而視野中跳出間次雜生的青綠草木，雖長得不高，但盛茂異常，由於顏色鮮明，在山野中顯得突兀。

導遊說，那些是桉樹，並非雲南的原生樹種，言外之意應是「舶來品」。

桉樹就是國人所熟知的尤加利樹，正是澳洲國寶無尾熊的生存來源。

桉樹本是澳洲的原生樹種，並以單一性覆蓋整個澳洲大陸，在其他國家出現都是近年的事。

桉樹易種，卻來者不善，不似無尾熊有益無害。因桉樹本身帶有揮發性芳香油，可驅蟲，雖有經濟價值，但亦會破壞種植地區的生物鏈，造成鳥類等生物數量減少。加之桉油本身非常易燃，也是造成澳洲、加州等地森林野火肆虐的主因之一。當桉樹被引種到中國南方後，也發生強勢入侵、打破當地植物種類多樣化的潛在危害，造成原有的生態平衡遭破壞。

眼前的「綠」明顯不畏寒冷，看似讓山林多了生氣，但其背後潛在的對其他植物的威脅卻被忽略了。

一片美麗的背後，似乎正隱藏著令人不「桉」的危機。（王新偉/新北市）