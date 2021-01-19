隱藏在市區巷弄內的「熊家好麵」餐廳，店裡裝潢是濃厚的南歐風情，牆面還有海洋動物畫作，但菜單上賣的是眷村味的「牛肉麵」，光是牛肉麵選擇就有11種選擇，口味偏重，打打料多實在的眷村家鄉味。

熊家好麵店面原本是女兒經營的西式料理店「海豚灣」，但想到爸爸的好手藝應該留傳下去，就決定跟父親學做麵食，沿用西式風格打造的餐廳，風格大轉變，讓不少常客都訝異，店名為「熊家好麵」，就是「熊家女子麵」。

老闆說，父親是回族人，早年到台灣生活後，就一直保持著做一手好麵的手藝，開店為的就是傳承族風麵食，師習台灣眷村味，每一口都有滿滿的鄉愁滋味，牛肉口味較重，但不會辣得受不了，開店後成為不少饕客的必訪好店。

牛肉麵的麻辣湯頭，麻而不辣，花椒香味濃郁，麻大於辣；蕃茄牛肉麵湯頭則多一點甜味，除了湯頭的選擇，牛肉依各部位不同而有差異，老闆也建議，因為份量偏大，小鳥胃顧客可先嘗試共食一碗，避免浪費。（中國時報／張祈）