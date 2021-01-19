美國總統拜登將在本周三（1月20日）宣誓就任，而提前在新總統就任前一天，參議院將在1月19日上午十點召開財政部長提名人葉倫（Janet Yellen）的派任聽證會，拜登已經完成商務部長、白宮經濟委員會、白宮首席經濟顧問、美國首席貿易談判代表、以及白宮預算局長等經濟內閣閣員的提名。拜登的起手式與川普上任之初以退出國際組織的路線截然不同，焦點集中在美國內政的經濟政策上。

葉倫可能是30年來權力最大的財政部長，相較於前任財政部長穆努欽定位自己為忠誠執行川普總統政策的財務長與貼身幕僚，葉倫將會是積極主導拜登財經政策的首席部長。葉倫不僅是美國有史以來第一位女性財政部長，她早在1997年就曾經出任柯林頓總統的首席經濟顧問，從2004年出任舊金山聯邦準備銀行主席、2010年出任聯準會副主席、2014年出掌聯準會主席，一直到2018年2月卸任，葉倫有長達15年領導美國中央銀行的資歷。

除了無人可及的財經閣員經歷之外，葉倫甚至即將成為國家安全委員會的成員，過往財政部長大多僅在必要的議題上，以旁聽的身分參加國安會議，葉倫則可能成為白宮國安會的法定成員（statutory member）。各界預期葉倫將會順利獲得國會同意，成為有史以來唯一歷任財政部長、央行總裁、以及白宮經濟委員會主席的官員，外界描述她將扮演所謂「經濟沙皇」的角色，應該可以期待。

拜登與川普財經內閣更大的差異，在拜登挑選的財經閣員偏向左派、女性、對於總體經濟與經貿議題沒有明顯的主張。川普內閣的商務部長羅斯、首席貿易談判代表萊海澤、白宮經濟委員會主席庫德洛（Larry Kudlow）、經濟顧問哈賽特（Kevin Hassett）、古斯皮（Tyler Goodspeed）等人，都是長期聚焦在貿易、總體經濟、華爾街金融的白種男性，對於美中貿易等議題有極為尖銳且特定的主張。

但是從拜登提名的名單來看，白宮經濟委員會主席賽希莉亞．勞斯（Cecilia Rouse）是勞工經濟與女性工作權專家，商務部長吉娜．雷蒙多（Gina Reimondo）過去二十年都在國際貿易額極低、人口只有107萬人的羅德島州擔任官員，白宮經濟委員會主席布萊恩．狄斯（Brian Deese）是希拉蕊與歐巴馬競選團隊的核心幕僚，拜登提名的核心經濟閣員的專長與關心的重點，顯然在傳統的內政議題。另外首席貿易談判代表提名台裔律師戴琪，獲得台灣媒體的熱烈討論，不過戴琪專長是貿易談判，與即將卸任的萊海澤的差異不言可喻。

也就是說，相較於事事以「戰略」為政策核心的川普內閣，拜登從競選時期到核心閣員的提名，都鎖定在COVID疫情紓困、經濟復甦、降低失業、以及族群分配平衡等議題，拜登在上周四提出「美國救援計畫」（American Rescue Plan）的紓困方案，預算規模高達1.9兆美元，主要目的就在支持美國家庭與企業度過這場新冠疫情危機。新任美國總統上任通常有所謂「黃金100天」，拜登前100天經濟政策的核心顯然就是「美國救援計畫」。

拜登紓困計畫的成敗，必須建立在與川普截然不同的疫情防治成效上，另外值得我們關注的是，高達1.9兆美元的紓困預算，當然是與葉倫討論過的方案，巨大的財政赤字必然在國會會遭到共和黨保守派領軍挑戰，過往堅持財政紀律、反對聯邦政府過度舉債的葉倫，如何說服國會議員支持拜登的美國救援計畫，更將是拜登財經政策第一波的考驗。

拜登（同時也是葉倫）的經濟政策，是以聯邦政府鉅額赤字補貼各個部門為主軸，除了對所有國民增加津貼、對失業者提高補助，對繳交房租有困難的貧戶直接補貼之外，還大手筆撥出3,500億美元給美國各地方政府，給高中以下的中小學校1,300億美元的補貼，而各大學也將收到總額350億美元的大禮包。

如果美國救援紓困方案獲得國會通過，拜登及葉倫後續還有一連串圍繞在社會福利與補貼政策的經濟方案，例如「赦免」所有大學助學貸款每人1萬美元、將聯邦政府設定的勞工基本時薪、也就是全美國最低工資的基本保障，從目前每小時7.25美元，倍增到15美元，再進一步恢復被川普廢掉的歐巴馬健保。由於拜登的政策需要鉅額的預算，他在選舉期間聲稱要對年收入40萬美元以上的富人加稅、以及將公司營利所得稅從目前的21％調高至28％，也可能是第二波拜登經濟政策的重點。

目前看來，川普打了三年的中美貿易戰、科技戰、金融戰，到了拜登政府將會安靜一陣子，川普卸任前用國防部黑名單迫使中國移動、小米等中概股從美國下市，交給拜登之後雖然不會立刻反轉川普的命令，卻可以確認中美衝突升高的機率已經大為降低。

拜登不會用經濟政策來達成國家戰略目標，相反的，他任內的經濟政策將會成為公衛與社會福利政策的後衛，這些變動對台灣沒有直接的衝擊，但是過去美中衝突帶給台灣投資與貿易的機會，也將在拜登上任後暫告一段落。

(工商時報)