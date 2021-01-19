蘇貞昌院長為了中小學生天冷添衣的事情出面力挺教育部，還發表哏圖「安心加外套，政府給你靠」。民進黨長期以反威權訴求起家，所以對年輕族群頗具吸引力，即使當家作主了，也要表現這種「氣魄」。2016年蔡英文在選後尚未上任前就表示，年輕人不要怕跟政府機關打交道，不用太溫良恭儉讓。她還表示「如果第一次聽不見，大聲一點；如果第二次再聽不見，你可以更大聲一點；第三次再聽不見的時候，你可以拍桌子。」現在又鼓勵中小學生挑戰學校、老師。免驚，政府給你靠。

表面上是鼓勵孩子挑戰權威，骨子裡卻是讓孩子依附更強大的權威。挑戰權威的依據應該是「吾愛吾師，吾更愛真理」的道德勇氣與對真理的堅持，而不是狐假虎威式的仗勢欺人。孩子失去對真相的思考與是非的判斷，眼中只有權勢的傾軋。如果只是比拳頭大，而不是講道理，蘇院長此舉難道不是一種校園霸凌嗎？

這種反抗意識受到院長鼓舞還獲得法律保障。日前最高法院撤銷高院對太陽花闖入行政院一案有罪判決，理由是依台灣民主權的憲政原理，應該承認人民可以行使抵抗權以阻卻違法。此判決一出，引起社會譁然，認為反萊豬也可比照辦理？美國衝闖國會的暴徒難道不是行使抵抗權阻卻違法嗎？

現在民進黨執政了當然不會允許這種反抗燒到自己頭上，所以一方面要建立新威權鞏固自己的權勢不受挑戰，一方面要將自己與其他權威，如教師、法官、媒體等等區隔，如不從己意，一律扣上「威權遺緒」，就像林飛帆聽到判決後的反應，他表示，期待未來高院的更審，能夠大膽邁出擺脫威權遺緒、健全憲政民主的關鍵一步。

所以反萊豬運動不必癡心妄想可以「合法」地衝撞總統府，因為民進黨慣用的「動物農莊」中的豬邏輯又出來了：「所有動物一律平等，但有些動物比其他動物更平等」。所以小朋友要看清認明，可以給你「靠勢」的是民進黨不是政府，別走錯間喔！