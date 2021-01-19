6年前318太陽花學運領袖魏揚等7人發動323侵入行政院行動，二審逆轉改依煽惑他人犯罪判處2月至4月不等徒刑。案經上訴，最高法院承認人民有抵抗權，得阻卻違法，撤銷原判決，發回高等法院更審。果真是太陽花花刺傷了法眼。

首先，無論是太陽花成員所聲稱的公民不服從，或是最高法院所說的人民有抵抗權，在當時體制內功能並未喪失的前提下，使用激進暴力侵犯公署或是攻擊執法人員的正當性都大有問題。當時立法院長王金平仍掌控全局與學運領袖協商，體制內溝通管道並未失能，外圍群眾轉而強行侵犯行政院既無必要也不合法，何需冠冕堂皇談「人民抵抗權」？

其次，魏揚揚言馬政府不接受3點訴求就不惜流血抗爭，挑戰警察維護秩序的公權力，放諸世界民主國家標準，難道警察不作為任由街頭流血發生？接下來324又有一批群眾轉戰「大腸花垃圾話大亂鬥論壇」，滿場粗魯的幹譙、三字經的激情洩忿，太陽花學運領袖已無能力約束群眾，警察還能不作為嗎？

最後，太陽花學運訴求是「反服貿」還是「反黑箱服貿」，錯綜複雜的角力至今仍然沒有定論，魏揚訴求之一的「完成兩岸協議監督立法」，經過6年了，民進黨也執政5年了，現在還靜靜地躺在立法院，一動也不動。

當「和理非」林飛帆、范雲飛上枝頭，當民進黨偷偷收割了太陽花而執政，換得「勇武派」魏揚沒事似乎也在情理之中，只是太陽花花刺傷了台灣的法眼。