1月18日中國外交部例行記者會中，官媒《環球時報》記者提問：1月14日，美國常駐聯合國代表團官方網站公佈了一段美國常駐聯合國代表克拉芙特面向台灣學生的視頻致辭，克拉芙特在視頻中宣稱美國在聯合國等場合支持台灣在全球舞台上發揮作用。

中國外交部發言人華春瑩回應時，除了強調「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。」的標準答案外，最後還祭出了一記回馬槍。

華春瑩說：經向聯合國方面核實，聯合國大會廳1月14日沒有舉行任何會議，秘書處也沒有批准任何國家當天在大會廳舉辦任何活動。克拉芙特是濫用自己作為會員國常駐聯合國代表的權利，潛入大會廳「擺拍」了這段視頻。華春瑩痛批克拉芙特自編自導自演的這齣鬧劇，荒唐可笑，令人不齒。

美東時間1月13 日清晨，克拉夫芙特準備啟程前往台灣時，被告知訪台之行緊急叫停，至於為何叫停？誰下令？迄今仍是羅生門。13日晚間，也就是台北時間14日上午，克拉芙特和蔡英文舉行視訊會議，十幾個小時後，克拉芙特跑到空無一人的聯合國大會議廳，面向台灣學生視頻致詞，這齣戲是演給誰看？

克拉芙特訪台之旅被取消，不到24小時，精彩演出，不知還有哪些台灣學生參與其事？此事是真是假？是真，我駐美代表處「危機處理」，迅速有效，表現優異。是假，克拉芙特刻意跑到聯合國大會議廳粉墨登場，照本宣科，所為何來？是為了忠實履行政治公關合約？還是奉蓬佩奧之命，給拜登政府留條絆馬索？

無論真假，此事也涉及兩岸外交單位的誠信。必須深究。若環時和華春瑩所言，純屬虛構，不過是讓台灣在反中記事簿上，再記上一筆。問題是，假如中方所言為真，那麼，拜登就職，就在眼前，從前種種，譬如今日死，蔡、川政府荒唐可笑的戲碼，是不是也該休矣？