跟著卡文手機去旅行》穿越回粗呢布衫年代 16:162021/01/19 言論 陳卡文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南京熙南里。（陳卡文提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南京有個熙南里～老城南往事 南京熙南里。（陳卡文提供） 南京現存面積最大、保存最完整的清代私人住宅「甘熙故居」為文化核心。 這一帶周遭雖已被摩天大樓包裹，自身卻一直秉持著晚清遺風，一路青磚紅瓦，清一色的黛瓦、粉壁、馬頭牆，磚雕、木雕和石雕裝飾，高宅、深井、大廳凸顯居家特點，古色古香。讓人仿若在踏足的一刻，穿越回了那個身著粗呢布衫、耳邊街市喧囂的年代。（陳卡文/台北） 南京熙南里。（陳卡文提供） 南京熙南里。（陳卡文提供） 中時專欄：李學文》在科技年代中消失的戀愛 左化鵬》一封一百多年前的信牽動兩岸情 #甘熙故居 #布衫 #穿越 #黛瓦 #南里 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 史話：研之有物》保「標」非保鏢 揭密運鈔車始祖 12:242021/01/15 兩岸史話 孫悟空（中） 04:102021/01/12 藝文副刊 親友憶三毛 開啟流浪文學 04:102021/01/15 藝文副刊 《問答RPG 魔法使與黑貓維茲》6週年慶！號召玩家幫助浪浪 14:252021/01/14 科技 人人都愛劉姥姥 11:302021/01/01 生活 不吃花生倒吃花生皮 04:102021/01/14 藝文副刊 彰化會出帝王 不只是王──霧峰林家第五代傳人（七） 14:212021/01/03 兩岸史話 在科技年代中消失的戀愛 04:102021/01/06 時論廣場 彰化會出帝王 不只是王 04:102021/01/04 兩岸藝文 【封宇將至】罷王決戰前夕 王浩宇爭議懶人包一次看 08:222021/01/15 政治 劉長灝—真言社，與林強、伍佰背後的男人 07:002021/01/14 娛樂 言論熱門新聞 陳朝平快評》克拉芙特這齣戲演給誰看？ - 短評 - 言論 陳思奕》中國如何赢了和川普的貿易戰並讓美國埋單 - 海納百川 - 言論 台灣人在大陸》論厭台症候群與挾洋自重 - 徵文 - 言論 兩岸一家人》赴台交換 才知我有台灣叔公 - 言論 林騰鷂》司法大崩壞的罪魁禍首 - 海納百川 - 言論 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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