南京有個熙南里～老城南往事

南京熙南里。（陳卡文提供）

南京現存面積最大、保存最完整的清代私人住宅「甘熙故居」為文化核心。

這一帶周遭雖已被摩天大樓包裹，自身卻一直秉持著晚清遺風，一路青磚紅瓦，清一色的黛瓦、粉壁、馬頭牆，磚雕、木雕和石雕裝飾，高宅、深井、大廳凸顯居家特點，古色古香。讓人仿若在踏足的一刻，穿越回了那個身著粗呢布衫、耳邊街市喧囂的年代。（陳卡文/台北）

南京熙南里。（陳卡文提供）