2009年的1月18日，馬英九政府發放了消費券，現在已經過了十二年。回頭看看這個當年對許多民眾是「及時雨」的政策，再對照蔡英文政府的「三倍券」政策，讓人感慨良多。

馬、蔡這兩個政策，在一開始評價就大不相同，相較於馬政府當年的效率與金額，蔡政府推出的三倍券就備受非難。甚至親綠的媒體人都用「錢少，事多，離太遠」，委婉批評蔡英文總統與閣揆蘇貞昌：「如要把它當拚經濟也領先的領頭羊，蔡蘇政府還有相當大的努力空間！」

回想當年馬政府發放消費券，全國1萬4千多個發放據點同步發放，每位民眾新台幣3600元的消費券，當天即達成91.3%的發放率。8天後就是長達10天的年假。許多民眾領了消費券，就直奔大賣場與商店採購新春用品，有效刺激消費，紓解金融海嘯產生的緊縮效應，為久旱的商家帶來及時雨，大受民眾歡迎，至今仍津津樂道。消費券發放的第一天，警方甚至在現場逮捕了71個也來領券的通緝犯，可見消費券的魅力。

再來是決策時間。消費券從政策擬定到發放，馬政府只花了1個半月的時間；總發放率達99.4%，發放金額為832.63億元，已領取的消費券僅4.1億元未使用。與蔡政府因新冠疫情衝擊為振興經濟而推出的三倍券相較，三倍券從去年2月開始討論，到7月中旬才發放，時間達5個月之久。

蘇貞昌院長宣稱數位綁定的方式最便民，但實際上反造成發放方式複雜化，民眾的反應最真實，多選擇紙本消費券，媒體更指蘇院長設計出了全世界最複雜的紓困振興方案。三倍券約有39萬人未領，已領取的更有數十億元未使用，總發放率為98.35%，也不如消費券。

當年馬政府發放消費券時，時任民進黨主席的蔡英文批評不如發現金，此次紓困，美國、英國、日本、加拿大、韓國、澳洲、泰國、新加坡、香港、澳門及以色列等國家或地區，都是直接發現金，而且金額都比台灣多。蔡政府卻反而要民眾先掏1千元的現金給政府，才能換三倍券，無怪乎親綠媒體人也直言「錢太少」。

金額比不上消費券，民眾罵聲不小。事實上，連行政成本都輸慘慘。蘇貞昌院長說，三倍券加入數位綁定方式，行政成本只需消費券的一半，結果經濟部核算，消費券的總行政成本11億元，三倍券則達15.4億元，不僅沒有減半，反增加4.4億元。經濟部打臉蘇揆，這巴掌聲清脆響亮。

學者估算，消費券對台灣經濟成長率的貢獻約在0.2%左右，三倍券則只有0.09%，不到消費券的二分之一。記得蘇貞昌當時說，三倍券「把錢變3倍大」、能「帶動30倍的效果」。現在看來，放大3倍的，只有吹牛而已。

三倍券推出時，蘇貞昌誇口「好領、好用、好刺激」，實際卻是「不好領、不好用、不刺激」；與其他國家相比，三倍券可說是「五最」：「發放最晚、金額最少、成本最高、限制最多、效果最小」。

從消費券與三倍券的比較，看得出來馬英九確實是蔡英文的「心魔」，已經有個現成的範例，她不願意做，搞出一套更複雜，民眾受惠更少，政府成本更高的方案，天下間有這樣愚蠢無能的政權嗎？

儘管最近外資熱錢湧入股市，但國際上都評估這恐是泡沫前夕的假象，實際經濟體質仍是孱弱，倘若還面臨要二次振興經濟時，蔡政府應以三倍券之例為鑒，切莫再重蹈覆轍。

（作者為民間經濟學者）