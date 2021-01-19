部立桃園醫院新冠肺炎感染擴大，19日又新增4例，其中有2例是染疫護理師的家人。這次感染的傳播速度很快，風暴最終會擴大到什麼程度，至今仍無法斷言。看來台灣因為長期防疫佳績加上自我吹捧，許多螺絲鬆了，許多漏洞被忽視，疫情防線早已存在著不少破口，政府又對很多事情採取雙標處理，把防疫戰打成了政治戰，病毒突圍只是遲早的事。

雙標 防疫戰打成政治戰

部立桃園醫院醫護染疫，當然是分艙分流與感控管理出了問題。案838醫生在出現症狀後不通報院方，不做篩檢，還出入公共場所。兩位染疫護理師出現症狀後，不是自行去診所，就是以為是慢性咳嗽病，顯然都太大意了。在收治確診病患的醫院裡工作，本來就應該特別提高警覺，結果輕忽草率到釀成大禍。如今護理師的2位家人也染疫，其中1人還在桃捷的摩斯漢堡工作，從事料理食物及服務顧客的工作，病毒藉此再擴散的機率相當高。可以說，台灣正面臨著新一波的社區感染風險，大家必須嚴陣以待。

部桃的病毒到底是怎麼傳來的，指揮中心至今仍然找不到頭緒，最新的推測是物品上的傳染。從醫生到護理師再到家屬，都各自在社區裡活動，病毒散播出去了多少？前衛生署長楊志良說醫師該開除也許嚴厲了點，但陳時中一直幫部桃緩頰，相對於對其他染疫者趴趴走的批評，顯然有雙重標準。別人透露感染醫院要罰，名嘴周玉蔻講了沒事，陳時中自己先後脫口說了林口和部桃，也沒事，這又是什麼雙重標準？

部桃的感控管理與醫護人員的警覺固然出了問題，但另外一個更大的問題，還是在我們的篩檢實在太過於緊縮，要符合有接觸旅遊史和症狀等多種條件才能接受篩檢，疫情指揮中心不僅拒絕專家主張的普篩，也不肯多做廣篩，連彰化縣和台大公衛所合辦的萬人血清檢測也要挨罰，似乎寧可蒙著眼睛也不想見到個案增加。但篩得少就給了病毒機會，也對國民健康造成風險。

收治確診病患的醫院本來就屬於高風險場域，醫護人員其實應該定期接受篩檢，才能嚴密圍堵感染，既能保護醫護人員及其家人，也能保障公眾的安全。原本部桃全部工作及業務接觸人員2500人要進行普篩，一夕之間又取消，只有擴大匡列進行篩檢，但篩檢卻大塞車，5、6天等不到篩檢結果，令醫護人員焦慮萬分，也擔心家人的健康，還有醫護的家人被公司要求不要上班。整個社區人心惶惶，到底誰染疫誰沒事，找不到答案，有醫師甚至不敢回家。此時，盡快而大量的篩檢，才是釐清疫情還給大家安心的最重要措施。

篩檢難又貴 防疫高門檻

陳時中自己有了咳嗽發燒症狀，沒有接觸旅遊史的他卻可以接受篩檢，且很快得到結果。現在篩檢又難又貴，要價5000～7000元，小老百姓想篩而不可得，陳時中卻想篩就篩。陳時中是人，我們也是人。為什麼陳時中想篩就篩，我們小老百姓想保護自己卻那麼難？媒體詢問台灣檢測費是大陸的19倍，陳時中說因為台灣比較準，大陸是整批驗。其實費用和準確度無關，大陸有整批也有單件檢驗，上網掛醫院的號或找政府認證的醫學實驗室，可以用約台幣500的價格進行篩檢，且1家醫院1天可提供1000個名額，反觀台灣各醫院名額有限，有的醫院1天才有10個名額。台灣為什麼篩檢要這麼貴？其成本如何計算？應該好好向民眾交待，民意代表也應該追查個清楚。何況，以篩檢對防疫之重要，政府補貼一些也是應該，不能讓篩檢成為民眾抵擋病毒的一道難以跨越的門檻。

以現在部桃的情況，光是逐步清空病房還不夠，應該暫時停止門診和急診，不要再讓人來人往，趁此好好消毒，清查病毒感染途徑，同時進行全院普篩，精準抓出感染者，也讓醫護人員得以隔離休息。其他收治確診病患的醫院人員也該定期接受篩檢，以免重演部桃憾事。防疫不能陷在自我滿足裡，因為病毒遲早會戳破虛幻的假象，面對事實找出真相，才是防疫唯一之道。