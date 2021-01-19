司法院、法務部18日公布調查報告，認定40名現、退職官員與富商翁茂鍾有不當往來。又據鏡週刊追查發現，翁茂鍾的27本筆記，詳述與其往來的司法官、警、調及公務員竟逾200餘人，上自前大法官、法院院長、檢察長，下至經辦法官、調查首長或高階警官，涉案層面極其深廣，此對蔡英文所說要推動的司法改革，無疑打了一記沉重耳光！

司法改革在蔡英文總統第一任內，已是民眾極其失望的施政項目，而在蔡總統第2任將滿1年時，民間監督落實司改國是會議決議聯盟更於11日在立法院召開記者會，呼籲蔡總統切實盤點司改決議落實狀況，特別是刑訴鑑定制度的改革，該聯盟認為鑑定錯誤是司法製造冤案最常見原因，但近4年來仍未能改革，以致冤案發生機率不能降低。但言者諄諄，聽者藐藐，蔡英文全面執政下的法務部，仍被批有假研議、真擋修刑訴鑑定制度的動作。

不只司法改革假動作、推拖拉！蔡英文對司法尊嚴與公信力之打擊，更是罄竹難書。其中，最明顯的是公然侮辱、叫罵呂太郎大法官。前大法官許玉秀去年7月14日發表〈裝睡的人叫不醒〉一文中，明白指出：「所有的人共同的指認，就是呂太郎大法官被罵得很慘，被一直罵一直罵罵了40分鐘，總統的語氣和態度是生氣很兇的。這些都有文字證據可以出示」。

蔡英文對媒體所指喝斥大法官呂太郎一事，雖在去年7月7日表示，「當場並沒有外界所謂的斥責，該有的尊重與禮貌都有」。不過，民間司法改革基金會董事長林永頌同月10日發表〈還原總統府現場 那天我回家跟太太說「今天蔡總統好兇」〉，表示蔡總統事後圓謊，說自己很禮貌很尊重，有失元首誠信，希望她誠實面對。

針對蔡英文此一有辱司法尊嚴，有損司法獨立形象事件，筆者在去年也分別寫了多篇文章加以評論，並在立法院全院公聽會上公開要求蔡英文自清，若確實有喝斥大法官呂太郎情事，應引咎辭職，但蔡英文至今採取不澄清、不提告、不引咎辭職的三不政策，讓司法尊嚴持續受害、司法獨立形象嚴重虧損。

此外，兼任民進黨主席的蔡英文總統，違反民進黨黨綱行動綱領第28條，建立陪審制度之明文規定，放任民進黨立院黨團強行在立法院通過參審制，嚴重背離民調所顯示，高達82％民眾認為，台灣司法改革應採陪審制的民意，重傷人民的司法主權。

最近，蔡總統特任自己表姊夫吳明鴻為最高行政法院院長，更是對司法公正性的重大戕害。這種對掌管「民告官」行政訴訟終審法院院長的親私安排，將會加深「行政法院是人民敗訴法院」的疑慮，且被資深法界人士形容是一場「司法浩劫」。筆者認為，其罪魁禍首正是蔡英文！

（作者為東海大學法律系退休教授）