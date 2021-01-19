做為台灣總統、副總統、行政院長並不是國際事務裁判員，對某類政治敏感的話題事情不輕易作表示或裁決，對台灣而言才是最有利決策。台灣夾在中美兩大強權間，維持中美兩國等距平衡發展對台灣而言是最好的台灣競爭優勢，大部份民進黨黨政人員與支持者也希望川普獲勝，但事實結果就是拜登當選了。每天友好民進黨電視或新聞無法維持客觀中立美國總統大選報導，全世界最希望川普當選美國總統，除了美國川粉之外就是台灣川粉與友好民進黨的電視或新聞。

美國國會6日遭總統川普支持者闖入動亂，總統當選人拜登7日表示，昨天是美國史上最黑暗的日子之一，川普要為此負直接責任；聯邦眾議院議長裴洛西表示，若副總統彭斯與內閣官員不「立刻」作為讓川普提前下台，她考慮發動彈劾，且眾議院彈劾也通過了。

川普去年初才逃過因「烏克蘭通話門」事件引發的彈劾；眾議院2019年底以濫用總統職權、妨害國會調查兩項罪名，通過彈劾川普，案子遞到了參議院後，遭掌握參院多數的共和黨人封殺，但這次國會山莊發生暴亂，共和黨人紛紛出面譴責暴徒，也不乏有人要求川普負責，時空背景都和去年大不相同。

美國總統當選人拜登將就職，核心幕僚艾利森（Graham Allison）表示，一國兩制已經走到盡頭，拜登明白只有一個中國，並沒有獨立的台灣國家存在，美國不會承認台灣獨立，拜登的挑戰在於如何想出一個兩岸新方案，改善三方關係。

在誰比誰更有優勢的問題上，人們可能並沒有共識——知覺可能依賴於在先前的理論承諾。但自信與洞察力並沒有很高的相關性。這樣的單打獨鬥與尋找真相有什麼關係呢？阻止尖銳的問題只會加劇社會問題的嚴重性與失去客觀立埸，因為這會使那些有聲望的權利者更容易虚张聲勢，做出糟糕的論證而不用對未來負責。

台灣執政者為什麼要幫助別人建設一個你認為是大錯特錯的理論？如美國總統大選川普會獲勝，如果你能證明他們的錯誤如友好民進黨的電視或新聞，這對他們、對台灣不是更有幫助嗎？難道我們不需要把分歧公開，而是要把它們掩蓋起來嗎？作為台灣執政者，清晰推理所需要的是平凡的「定義真理」，是一個強有力的、明確表達執政的事實理論。清晰性並不是為了達到一個神話般的不可懷疑標準。

相反地，他的目的是使我們的推理錯誤清晰可見，就像數學中的錯誤一樣。如果你聽到有人否認清晰性的事實價值，問問你自己，為什麼他們不想讓推理的錯誤清晰的顯現出來？

（作者為東吳大學商學院兼任教授）