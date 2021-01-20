台中市北屯區北京里社區大改造，斑駁水泥牆化身畫布，當地里長蘇乙青與社區志工想讓社區彩繪牆遍地開花，不但有「卡通場景」，也會有「清朝北京」景象，未來社區3處彩繪牆將形成特色社區，歡迎參訪團參訪，為社區帶來收益。

蘇乙青對繪圖有一份熱愛，將他的專長發揮在社區，他先邀集志工開會討論規畫彩繪牆的主題，然後將卡通圖案以投影機投射在要彩繪的牆面上，描繪輪廓再平塗上色，約5米長的牆面，耗費10多個小時、2個工作天完成。

蘇乙青說，彩繪牆近年來成社區改造手法之一，向市政府申請經費後，先在北興街15號旁試做，大家合力彩繪「海綿寶寶」、「白雪公主」、「小叮噹」等卡通人物，拍照效果好，吸引遊客前來欣賞社區新亮點。

蘇乙青指出，走在北京里社區，能看到眷村蹤跡，民宅提供牆面作畫，讓原本生硬水泥牆面，充滿凝聚居民的生命力；因在網路設定打卡點，元旦當天聚集拍照打卡人潮，未來將加碼在國豐街、國強街，彩繪各5米長「Q版清朝著名人物」童趣場景，預計可吸引更多遊客來社區參觀。(張妍溱／台中報導)