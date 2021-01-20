台灣的甘蔗、阿里山、日月潭……這些是初中的地理老師教我們的。

2008年我轉校去了家鄉一所新的初中，學校周圍一片農田，附近有山有水，在那裡我們開始學習台灣的地理，那些山水也是我想像中台灣的樣子。2008年的暑假，電視裡的爾康和紫薇早已「你儂我儂，忒煞情多」了多年，段譽仍在追著王語嫣，伍佰仍在唱著挪威的森林，周杰倫開始唱起了稻香……那時的95後或許都認為我們就是台灣，台灣就是我們。

對於大部分出生在大陸的孩子，似乎從來沒有想過把大陸和台灣分開。從小學的教科書都告訴我們，兩岸都是一家人，而這些也一直延續到我碩士畢業，「同宗永好」也一直是我們的共識。

2019年我來到德國，第一次接觸到境外的網站，我才知道這個世界是如此的不一樣。網上的污穢似乎是對我過去十多年認知的嘲笑，很難相信這些竟和挪威的森林、稻香出自同一片土地。鼠年除夕夜，一邊擔心在湖北的家人朋友，一邊瀏覽網上「台灣同胞」對大陸的「審判」，心中五味雜陳。

後來在網上認識一位在北京學習的台灣姑娘，我們談論了台灣，談論了大陸，談論了網軍，談論了台胞……政治卻始終是一個無法兩全的話題，拋開了政治，才能發現原來台灣仍是我們，我們仍是台灣。相似的飲食習慣，相似的美食，相似的風土人情，甚至連發疫情補助也都是擔心人們會把錢存起來不去消費，所以發了優惠券……

相談甚歡，於是我們相約武漢，去遊客才去的戶部巷和黃鶴樓，相約台灣，去觀光客才去的日月潭和阿里山。拋開政治，只有同胞，才能看到那裡湖面總是澄清，那裡空氣充滿寧靜……

（陳光輝/現居德國）