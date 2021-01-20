回顧去年到2021年伊始，行政院各部會積極超前部署，推動蔡英文總統的「2030雙語國家」的政策，然而，以「提升國家競爭力，厚植國人英語力」的政策願景觀之，迄今有三個挑戰有待克服：教育政策體制的問題、社會弱勢群體的問題、以及「立意甚佳，陳義過高」的問題。

就教育政策體制的問題而言，「2030雙語國家」政策應該做卻沒有做到的，是與2019年8月1日上路、12年國民基本教育的108課綱，進行有機的結合。教育部108課綱所揭櫫自發、互動、共好的「自─動─好」三大理念，考量的是要成就每一個孩子的適性揚才與終身學習。就此而言，如何將英語貫穿融合於國小學童與國高中學生，他們日常生活的自主行動、溝通互動、社會學習，需要的當然不只是政府和公私立學校的努力，更重要的當是家庭教育的潛移默化。

要如何落實雙語國家政策，首要正視現今的教育體制。學校老師因為學生會在外補習，但教學的深度也要顧及一般學生，如果不符合社經地位和教育程度高的家長之期望，面對積極參與校務推展、聲量大的家長們，學校老師可能因而不以拉升全體學生的普遍程度為依歸，反而追求進階、艱澀的課程，則被犧牲的將會是弱勢家庭的子女。他們可能因而在國小國中階段，就已經放棄英文；尤其，大學的學測，上萬考生英文拿零分，其間的社會意義，還要請主導政策者明鑒。

這種因為貧富懸殊、城鄉差距愈來愈大的情況，可見諸於教學最前線的老師，以及學生的家長。一方面，經濟能力好和教育程度高的家長，可以有更多、更好的選擇，像是在國內，就選擇雙語學校或優質但學費高昂的私立學校，從幼兒園一路念到高中畢業。另一方面，在課餘之後，想要「厚植學生英語力」的家長們，還必須額外再負擔五花八門的補習班學費。由於公立學校的英文教學，從公立幼兒園到國中小高中，從課本的編寫到現場教學的師資，都不及坊間林立的英／美語補習班，活潑的教材教具、上課方式，以及家長們最為喜愛的外國教師。更上焉者，則是送子女出國就學，帶著英美國家的學位返台，有英文加持的光環在工作職場上，更受到企業主的青睞。

這種種的問題，其實指涉的是，另一個社會文化的刻板印象：家長們傾向於認為，「洋和尚（應該）比較會唸經」，而企業主認為，「洋碩博士的英語能力，（應該）比土碩博士要來得更強」。然而，母語是英文的英美加澳紐各國人士，就一定會教的比較好，台灣在地「草地郎」的英語就難登大雅之堂，這是家長們的長期迷思使然，更是職場老闆的誤解。

以當前全球化的程度，真正要學好英語，其實可以「不求人，上網就有」。政府在推動「2030雙語國家」的政策，美好的願景應該是讓對外經貿的拓展，以及吸引外資來台、降低在地居家生活的障礙，從而引導更多科技、金融、經貿、教育、文化或具備政府所需要各種其他特殊專長的外國籍人士，能夠來台申請就業金卡。

換言之，「2030雙語國家」的政策，是國家帶領著全體國人更上一層樓的手段，而不是最終的目標。從這個角度觀之，則沒有能力送子女出國求學，也沒有能力在課後，為子女安排到補習班學習各種才藝、或語文的學童或國高中學生，他們成長後面對的，將不只是原有經濟和教育雙重弱勢，還要加上社會的殷切期盼，以及工作職場的另類弱勢，甚至是隱形天花板的歧視。難以迴避的是，這必須透過地方政府有效能的執行力，還要仰賴各縣市首長積極提出配套的措施計畫方案。進一步言，全面提升莘莘學子們的英語能力，誠可謂經緯萬端。因為，這並不只是教育政策的問題，而是經濟社會的問題，還是一個複雜的政治問題。

在新冠疫情一波未平，一波又起的去年與今年，面對更多家庭在經濟上受到的衝擊，有鑒於M型化的經社發展形勢日趨嚴峻，政府推動「2030雙語國家」的政策，需要更有高度、更深廣的國家社會視野。而「滾動式檢討」的重點之一，必須是補救並加強經濟教育弱勢的學子，這是跨部會的龐大工程，既和疫情和經濟有關，更與國家長遠的發展有關。不能讓這個「立意甚佳」的重大政策，最後變成「陳義過高」，甚至造成貧窮世襲或階級世襲的悲劇，在台灣，持續發生在眾目睽睽之下。

(工商時報)