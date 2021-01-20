陳時中採檢公費買單，台灣採檢七千元，大陸採檢五百元，愛人民就該馬上降價！ 08:312021/01/20 言論 林映汶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳時中採檢公費買單，台灣採檢七千元，大陸採檢五百元，愛人民就該馬上降價！ Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陳時中採檢公費買單，台灣採檢七千元，大陸採檢五百元，愛人民就該馬上降價！ 訂閱影音： 中時新聞網 衛福部長陳時中近日因發燒，公費採檢兩次，篩檢費用議題再度浮上檯面。台灣自費篩檢一次，大約落在5000元到7000元左右，價格與歐美幾乎相同。一般小老百姓不禁納悶，政府可以砸大錢跟美國軍購買武器，為何不能調降自費採檢費用，讓有需要的人民負擔得起?......更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！ 不再那麼綠 郵差3月換新裝 專家籲 速進行全院及社區普篩 #採檢 #公費 #費用 #七千元 #陳時中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃醫群聚感染爆不停 網氣炸痛批：這人最可惡 00:282021/01/20 生活 胚胎基因檢查助好孕 把握黃金時間 04:102021/01/20 專題周報 泰國羽球公開賽》又有印度球員新冠陽性 立即退賽 00:422021/01/20 體育 防疫輕忽清空慢半拍 阿中自打臉 04:102021/01/20 焦點要聞 陳董網路簽賭起家 喊水會凍結 04:102021/01/20 社會新聞 事實證明楊志良沒說錯 04:102021/01/20 時論廣場 採‧訪‧線‧上－風機倒下會打到白海豚？無限上綱的環差審查 04:102021/01/20 專題周報 疫情蔓延社區 料有未爆彈 04:102021/01/20 焦點要聞 防疫 宜蘭部分廟宇停供平安粥 04:102021/01/20 地方新聞 與會《辣晚報》楊志良熱血斗內中天 04:102021/01/20 娛樂新聞 法院大開暴力不服從之門 04:102021/01/20 時論廣場 言論熱門新聞 中時社論》陳時中是人 我們也是人 - 中時社論 - 言論 王麗莎》事實證明楊志良沒說錯 - 觀點 - 言論 中時專攔：潘華生》川普在台海留下的三個遺產 - 名家 - 言論 陳朝平快評》克拉芙特這齣戲演給誰看？ - 短評 - 言論 資深媒體人：黃清龍》美國版的一中各表 - 名家 - 言論 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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