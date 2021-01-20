陳時中採檢公費買單，台灣採檢七千元，大陸採檢五百元，愛人民就該馬上降價！

衛福部長陳時中近日因發燒，公費採檢兩次，篩檢費用議題再度浮上檯面。台灣自費篩檢一次，大約落在5000元到7000元左右，價格與歐美幾乎相同。一般小老百姓不禁納悶，政府可以砸大錢跟美國軍購買武器，為何不能調降自費採檢費用，讓有需要的人民負擔得起?......更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！