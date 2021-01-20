日前翻看老相片，發現1988年兩岸交流密集，有諸多個「第一次」，可謂開了海峽冰封40年後的「歷史先河」，對之後的兩岸交流交往產生巨大影響。筆者當時是《台聲》的美術編輯兼攝影記者，光是1988年就在北京拍攝了33項兩岸交流活動，在此挑出部分相片，與讀者分享33年前在北京城發生的故事。

老兵想家40載夙願終償

1988年1月19日17時，由台灣「外省人返鄉探親促進會」組織的台灣返鄉探親團一行25人從西安飛抵北京。這些因國共內戰而滯留台灣島上的老兵，40多年來夜夜思鄉不得歸，如今踏上故土，個個激動不已。團長何文德那件寫著「想家」的夾克，現收藏在國家博物館裡，在「復興之路」展覽中長期展出。在最新推出的「金甌無缺—紀念台灣光復75周年主題展」上，這件夾克依然在展櫃中，向觀眾們講述「想家」、「回家」的故事。

1月20日上午，何文德在北京國際俱樂部舉行的「探親懇談會」上說「美國人為了到月球去，不斷地研究，也不過等待了17年；而我們這些為國共兩黨打內戰的老兵們，為了回家看看自己的親人，為了觸摸故鄉的土地，卻苦苦等待了40年！」令在場的台胞鄉親唏噓不已。

原籍高雄，時任大陸中央人民廣播電台台播部主任的葉紀東，想起了在台灣的親人，淚水不禁奪眶而出。在北京定居的台籍老兵黃清旺說：「我在內心也寫著同樣的兩個字—想家，已經41年了。讓我回去，告訴家人，我還活著，我還沒有死呀！」

黑白圖片記錄的是：時任大陸全國台聯秘書長的原住民噶瑪蘭人張澄生抱著何文德說：「我們山地人有個習慣，父母在時要常回家去探望，父母不在了，每到豐收節，子女要去墳上叩頭燒香，可是我回不去啊！」

1月21日，這群大陸籍的國民黨老兵，登上八達嶺長城，眺望長城內外，老兵們情不自禁地唱起《長城謠》：萬里長城萬里長，長城外面是故鄉……，但願此後回家不再艱難，兩岸同胞心一條，新的長城萬里長。

1988年兩岸交流密集，有諸多個「第一次」，可謂開了海峽冰封40年後的「歷史先河」。（作者提供）

此外，「台灣返鄉探親團」發言人楊祖珺（知名的校園民歌手、黨外雜誌《前進》創辦人），於2月1日在北京國際俱樂部，舉辦了一場《來自台灣的歌聲》音樂會，大陸歌唱家李谷一也上台捧場，讓在京定居的台籍鄉親聆聽來自寶島故鄉的歌聲。次日晚，楊祖珺在北京大學禮堂，為北大學子們演唱台灣歌曲，受到空前熱烈的歡迎。

1988年兩岸交流密集，有諸多個「第一次」，可謂開了海峽冰封40年後的「歷史先河」。（作者提供）

兩岸歌手鬧元宵慶團圓

2月29日（正月13）至3月2日（正月15），《燈月良宵慶團圓》元宵音樂晚會在首都體育館連演三場，一票難求。來自台灣的歌手費翔、王秀如、華冠雄、鮑立與大陸歌手同場獻藝，共迎元宵。這三場「歡迎台胞回鄉探親 共慶兩岸親人團聚」元宵音樂會是由大陸全國台聯與中國音樂家協會、中央電視台舉辦的。范琳琳、屠洪剛、王蘭、小香玉、侯躍文、劉歡、毛阿敏、孫國慶、韋唯等大陸文藝界大咖悉數登場獻藝。由第一個登陸北京央視春晚的台灣歌手費翔壓軸。

由於1987年春晚，費翔唱了一首《冬天裡的一把火》後，大興安嶺燃起一場非常大的山火，所以費翔此次帶來一首《小雨來的正是時候》。費翔為此還特別做了說明：「有朋友風趣地說，我去年唱的『一把火』燒了大興安嶺，所以我今年就唱了首下雨的歌。」幽默歸幽默，1987年大興安嶺山火雖大，但僅28天就被徹底撲滅了，而費翔到大陸春晚一唱，卻被台灣當局封殺了14年。直到2000年，費翔才應邀回台，上了一檔非常受歡迎的節目。

1988年兩岸交流密集，有諸多個「第一次」，可謂開了海峽冰封40年後的「歷史先河」。（作者提供）

鄧昌國指揮中國交響樂團

6月10日晚，北京音樂廳奏起由台灣著名作曲家馬水龍，結合中西樂器創作的樂曲—《梆笛協奏曲》，由台灣知名指揮家、小提琴演奏家、原台北交響樂團團長鄧昌國全程指揮。鄧昌國能前來北京指揮，是因前一年他與大陸著名指揮家李德倫在美國同台演出，應李先生之邀而來。鄧昌國是台灣音樂界在大陸登台表演的第一人，也首次將台灣作曲家的交響樂曲搬上大陸舞台。

好不容易來一趟北京，鄧昌國自然不肯滿足於一次演出，在京期間，他先後訪問了中國劇院、與北京師範大學音樂系、中國音樂協會、北京師範學院音樂系等進行了交流。還專程拜會了老朋友、中央美術學院名譽院長、國畫大師吳作人。

1988年兩岸交流密集，有諸多個「第一次」，可謂開了海峽冰封40年後的「歷史先河」。（作者提供）

江明賢在大陸首辦個展

7月9日，台灣畫家江明賢在中國美術館舉辦個展，成為台海解凍後，第一位在大陸舉辦個展的台灣畫家。當時台灣當局對兩岸藝術家交流尚有限制，而時任中國文化大學副教授的江明賢，以非凡的勇氣，毅然決然地到北京來舉辦個展，意義非常重大。

從此，江明賢走遍大江南北，四處寫生，在他的水墨世界裡，再也用不著「神遊」黃山、西湖、灕江和布達拉宮了。此後台灣的藝術家紛至沓來，正應了江明賢在《我的繪畫創作觀》中那句話：「潮流來時，誰都無法擋得住，開文化倒車的人，最後只能被摒棄於歷史文明的大門之外！我等畫家能不警惕？能不切記？」

1988年兩岸交流密集，有諸多個「第一次」，可謂開了海峽冰封40年後的「歷史先河」。（作者提供）

「兩岸破冰第一人」胡秋原

9月12日，國民黨籍資深立委、《中華雜誌》發行人、「中國統一聯盟」名譽主席，78歲的胡秋原攜夫人敬幼如、女兒胡采禾一行，飛抵大陸，開啟他在北京、西安、湖北等地參觀訪問及探親之旅。在首都機場，胡秋原受到眾多老友的熱情歡迎，並在貴賓廳裡接受兩岸媒體人大陣仗的採訪。這張照片記錄了胡秋原踏上故土時的奕奕神采，其左側為原國民政府國防部幹部管訓處辦公室主任、時任民革中央副主席的賈亦斌，右側為台胞、時任全國政協副秘書長的張冾。

到機場迎接胡秋原先生的老友中，不僅有在立法院的老相識、時任全國人大常委會委員的黃順興，還有在台北的舊交、時任北大客座教授的陳鼓應，更有1924年至1925年在武昌高等師範就學的老同學，84歲的中共中央顧問委員會委員郭述申老先生。胡郭二人一見面，就激動地抱作一團。

當晚，全國政協主席李先念設宴款待了湖北同鄉胡秋原一行。陪同李先念宴請胡秋原的，還有與胡秋原在南京政府時期同為立委，1965年隨李宗仁回大陸定居的程思遠，以及賈亦斌等人。

9月15日下午，胡秋原一行專程拜會了鄧穎超。早在抗戰時期，胡秋原就與周恩來、鄧穎超夫婦熟識。周恩來主持重慶八路軍辦事處時，胡秋原與他有過交往；而且鄧穎超與胡秋原同是國民參政會的參政員，40多年後的重逢，兩人都不由自主地張開雙臂熱情擁抱。

在大陸期間，胡秋原多次表示應結束民族分裂，早日實現祖國統一，中國只有統一才能真正走上富強之路，從而被譽為「兩岸破冰第一人」。對此，國民黨當局甚感不滿，9月21日，新任國民黨主席李登輝在主持中常會時，做出開除胡黨籍的決議。

（徐波/《台聲》前攝影記者）

來文來源：《觀察》雜誌