川普鼓動支持群眾示威,不意失控演出一場佔領國會的鬧劇,在全球一致譴責的壓力下,已經承諾「政權和平交接」。對於那些還寄望川普能夠敗部復活的台灣川粉們,也該是夢醒時分,好好面對現實了。

但是這幾天最不尋常的是,就在川普政府即將下台之際,美國國務院大張旗鼓地公開取消美台官方交往限制,並宣布美國駐聯合國大使訪台,但隨即就在專機起飛不久,取消返台行程。這些動作似乎都在營造台美關係密切,不會因為政黨輪替而改變,但是最重要的,就是要在最後時刻繼續給中共難看,並把爛攤子留給拜登政府收尾,是典型的無賴作風。

另一方面,蔡政府跟一個即將下台的政府簽訂任何形式的合作協議與官員來訪,有什麼實質意義呢?

關於川普政府下台前的大動作,筆者有幾點解讀:

1、當美國說什麼台灣都要照單全收,那到底是一種什麼樣主權的概念?

2、中美台三方關係,當然會因為溫和派的拜登上台而有所改變。預料拜登將會延續歐巴馬的和中路線,因此台灣勢必會成為某種程度的「棄子」。

3、蔡政府既然選前單邊押川普,應該已經預見這種情勢的發展。所以現在進行的台美密集交流,只是一種「暗巷子吹哨」的大內宣,為要穩定國內輿情而難有實質效益。

4、川普是一個精打細算的生意人,在臨走之前願意配合蔡政府演這齣戲碼,一則可以對台灣予取予求,一則可以刺激中國。至於台灣要為此付出什麼代價,也只有假以時日才能知曉。

5、即將下台的美國政府官員,願意選擇台灣作為他們的「畢業之旅」,倒也不令人意外。現在能把這些「外國洋人」招待得賓至如歸,畢恭畢敬、彎腰卑微的國家,除了台灣,只怕也所剩無幾。

6、台灣需要的是最先進的F-35戰機,而不是飛出去就擔心飛不回來的老舊F-16戰機。只要美國一天不賣給台灣F-35戰機,一切的軍事同盟就是筆上談兵,包括取消官方交往限制等,都只是場面話。你有聽過不提供你最精銳的武器,卻願意為你出兵打仗的世紀笑話嗎?

7、台灣現在枱面上受到重用的,都不是專業的外交人才。如何因應拜登上台後瞬息萬變的國際變化,將會是蔡政府最大的挑戰。蔡已習慣用「金錢買辦外交」作置入性的大內、外宣,這對川普的「生意團隊」或許有用,但能否對拜登的「專業團隊」如法炮製,只怕是不甚樂觀。

8、愈冷靜的敵人愈難對付。中國在面對美國總統大選結果所表現出來的沉著冷靜、謹慎應對,在在證明了這個國家的強大,是因為有著一批優秀專業的政治團隊。相較於蔡政府過彎甩尾,荒腔走板的表現,似乎證明了台灣的執政黨只是一個「草包團隊」,除了靠做哏圖宣傳、美化數據、黨媒包裝、網紅掩護加上網軍出征之外,毫無治國能力。

9、當許多台派人士不斷地用唱衰、仇視去看待中國的時候,中國卻變得越來越強大,而台灣卻變得越來越衰敗。再愚蠢的人也知道應該要移山,不要再去撞山了!這也是後川普時代,蔡政府最需要去重新冷靜思考的兩岸問題。

10、Do we want to feel better or do we want to live better?我們到底要的是自我感覺良好還是過一個更好的生活?這是每一個台灣人需要去認真面對、用腦袋好好想想的一個嚴肅問題。

意識形態是執政者用來剝削人民與創造政治狂熱智障信徒的最佳良藥,但自我感覺良好不能當飯吃,天天喊台灣第一也不會因此變得強大。既得利益的特權份子只在乎他們自己的荷包,從來沒有真正在乎國家人民的未來,希望台灣人民能夠快快從噩夢中醒來。

(作者為美國伊利諾芝加哥大學教授)

*本文同步刊載於「觀策站」:https://www.viewpointtaiwan.com

