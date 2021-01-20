發展國家競爭力無人反對，但這絕對不是官員大撒幣（撒的可不是自己的錢）的藉口。特別在人民不易的當下，補助財團更給人極差的觀感。非常遺憾的，在這次前瞻三期預算中，民進黨政府補助電信財團155億，無疑是開了民主惡例。

在前瞻三期數位建設預算中，編列了「5G網路建設計畫」，將補助約155億元供5G電信業者在機場、港口及火車站等大眾交通樞紐加速建置5G網路基礎設施，引發在野的國民黨大反彈，認為是圖利財團，提案全數減列，民眾黨黨團及時力也提案減列與凍結，但通通成了狗吠火車，被民進黨以人數優勢強行通過。

2019年，中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、 亞太電信、台灣之星等5家業者競逐5G頻譜，最後爆出1421.91億天價標金繳給政府，創全球第三高，僅次於韓國與德國。那時就有輿論質疑政府這樣錢收滿滿，羊毛出在羊身上，業者恐怕將以高價「回饋」消費者，進而對5G普及率大大不利。

對外界疑慮，NCC時任代理主委陳耀祥信心滿滿，強調過去4G標金也被嫌太高，事實證明並非如此，台灣電信屬於「充分競爭環境」，5G時代與4G時代一樣都沒有問題。

是嗎？問題真這麼簡單，只要靠「充分競爭」環境就能解決問題？就能馬兒好（基地台鋪設全面），又不多吃草（不收取消費者高價）？事實證明根本不可能，否則政府就不會在前瞻三期中推出極爭議的155億補助計畫了。如果是補助偏鄉裝基地台就算了，偏鄉確實是可能被業者忽略；但這個計畫補助裝設的地點卻是「機場、港口及火車站等大眾交通樞紐」，這些地方業者本來不是就會裝基地台嗎？不裝誰要花錢用他家的5G？

這種補助無疑就是替業者節省「本就該花的成本」。如果可以這樣幹，那政府要不要替全國位於「機場、港口及火車站等大眾交通樞紐」麥當勞與7-11出環境清潔費用？反正就是替廠商節省他應出的成本啊！

據立法院長游錫堃在朝野協商的爆料，行政院出這個補助是為了配合美國政府抵制華為政策，「AIT有來找我說過」、「如果是其他的案子要這樣發包，老實說我會有意見」。游院長也算是老實人，有什麼就說什麼出來，但既然如此那我們就要說了：中華民國是主權國家，應優先考量我國的利益，特別是人民的生計，美國的想法（且還是即將下台的川普政府之想法），我們需要這樣積極配合？這樣加快布建速度，背後是不是又有美商的利益呢？

請注意，依據去年底主計處公布的資料，108年工業及服務業受僱員工全年總薪資中位數僅49.8萬元、平均每月約4萬多，也就是說全台仍有半數受僱員工約398萬人年薪連50萬元都不到。而未滿25歲的受僱員工全年薪資中位數只有34.9萬元，超過50%的25歲以下青年就業者，月薪不到2.91萬。再看看內政部統計，去年全年新生兒僅16.5萬，史上新低，死亡人數也超過出生人數，人口已經開始負成長。

以上的數據僅為台灣嚴峻問題的一小角，在國家的根本：民生已經出狀況的情況下，政府因川普政府施壓就貿然補助電信財團，請問公平正義何在？這如何讓人不感到相對剝削感？

三讀已然通過，民進黨再不會理會輿論的批判，就是會把補助撒下去，沒有關係，民進黨可以撒補助下去，選舉到來之時，大家且看哪一邊票多，且看是大內宣吹噓強，還是底層人民的感受強。

（作者為網路媒體工作者）