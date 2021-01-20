2020年人民幣大幅升值近7%，今年以來升勢不減，十個交易日就攀升1%，突破6.5大關，一掃2018年以來的頹勢。強勢人民幣背後代表的是弱勢美元，意味資金源源不絕湧入大陸，這個格局看來短期不會改變。不論從經濟基本面或貨幣供給面考量，都是如此。原本看衰人民幣的外銀紛紛改口，上調今年人民幣預估值，高盛及瑞銀都看到6.3，德銀則上看6.2，花旗甚至認為會升破6，創下歷史天價。

強升的人民幣，不只解除了大陸近2、3年來資金外逃的警報，也為接下來即將啟動的十四五新政，如內循環消費、新基建與供應鏈自主等方面，提供強大的奧援基礎與環境。對於從十二五以來就一直高喊經濟與產業結構調整的大陸來說，正是一個加快轉型升級步調的大好時機。

特別是過去3年，面對美國在貿易、科技與金融等多個面向的強力封鎖與制裁，即便內部有著急迫改革的壓力，但北京始終不敢加大財政與貨幣政策支援的力道，就是因為害怕一旦大開閘門放水，過多流動性可能助推人民幣貶勢，加速資金外流。

如今，這樣的局面，伴隨著人民幣強勢升值，正逐漸扭轉。資金出去的少，進來的多。一來一往之間，市場風險已從原本的資金外逃，大幅轉換成出口廠商報價競爭力的減弱。雖然這可能不利接下來出口動能的延續，但換個角度想，這不也正好為當前疲軟的內需消費與投資，提供一個有利的增長環境。畢竟強勢人民幣不只可提高居民的消費購買力，也有助企業壓低進口原料與機器設備的成本，拉高投資誘因。

要吸引國際資本進駐

值得一提的是，最近美國在資本市場的動作頻頻，不管是通過外國公司問責法案，或是將小米及中海油等公司列入禁止投資的黑名單，都清楚意味著，未來陸資企業在美籌資，會遭遇更多的限制與阻礙。對此，北京必須思考的是，一個具有廣度、深度，且可以讓本國企業順利籌資，又能吸引國際資本進駐的資本市場非常、非常重要。換句話說，在加快實體經濟結構調整的同時，更要加快金融市場改革步調。因為要促進內循環經濟與科技自主的發展，沒有一個完善且具國際化的金融體系，恐難達成。

大陸資本市場雖逐漸接軌國際，如A股陸續成為MSCI、標普道瓊、富時羅素等指數的成分股，且彭博、摩根大通及富時羅素的綜合指數也納入大陸債券，但從實際數據來看，外資參與大陸資本市場進度依舊緩慢，比重也相對偏低。根據萬得資訊統計，截至2020年底，外資持有A股市值，比重只有4%，而外資在大陸債市的比重更低，僅有2.5%。相較於同類型新興市場經濟體的外資持有比重，大陸顯然落後不少。如果是與自身的實體經濟來比較，亦可發現同樣的事實。譬如，2020年大陸GDP全球占比約18%，出口占比則約14.2%，都可看出金融與實體之間的明顯差距。這也意味著，大陸資本市場在國際化方面，還有很大進步空間。

當然，這除與大陸資本市場本身開放進度緩慢外，過去資金進出的嚴格管控，也是外資卻步的主因。前幾年人民幣貶值，北京曾無所不用其極限縮資本移出，外界戲稱大陸資本移動是單向道，只准進，不准出。不過，趨勢正在逆轉，隨著人民幣的強勢升值，北京在資金進出上的管控壓力大幅舒緩，許多因人民幣貶值而窒礙難行的政策變得可能。

帶動經濟轉型與升級

內部金融體制改革以及對外金融市場開放，是當前大陸的既定政策。人行在月初工作會議上重申，今年貨幣政策主要方向之一，就是加速金融改革與擴大金融雙向開放，並審慎推進人民幣國際化。只是，新聞稿通篇，都在強調「穩」這個字，似乎稍嫌保守一點。

人行可以再大膽一點、積極一點，比如在外資准入條件與規定方面，可以進一步放寬，或是擴大外資承做業務的範圍與項目，甚至鬆綁資本管制、免除外資進出疑慮等。若能趁著這波人民幣強升的走勢，有效吸納並利用瘋狂湧入的資金，必能在金融市場國際化的步調上，收到事半功倍之效。另一方面，也有助於內部金融市場結構與體質的調整，進而帶動經濟轉型與升級。