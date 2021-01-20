蔡英文總統自行宣布開放美國萊豬進口之時，為了替其出賣台灣人民健康找到立足點，帶出台美將簽署雙邊貿易協定（BTA）的風向。於是在其一意孤行的政策下，蔡政府上下爭先恐後蠻橫展開「進毒豬、大出賣、大欺騙」的行動。

日前美國主管貿易協定談判的貿易代表萊海澤卻表示：由於任內時間有限，加上美台尚有多項未解決的貿易爭端構成障礙，美台BTA談判迄今遲未展開。赤裸裸揭穿蔡政府昧於良心出賣人民、說謊成習的真面目。

萊氏的談話中還特別點出「我們與台灣有龐大且不斷擴增的貿易逆差」的新議題，隱含著此將為美國打算與我方談判的貿易障礙之一，不禁讓人勾起1986年起在美國政治壓迫下新台幣持續大幅升值，造成產業大舉出走的恐怖記憶。

1981年新台幣兌美元匯率為37.8比1，台灣貨品貿易總順差僅14.1億美元，對美出口占我總出口34.6％，貿易順差34億美元。至1985年匯率貶至39.8，貿易順差驟增為106億美元，對美出口占我出口亦升至48.1％，僅次於前一年的歷史新高48.8％，對美順差則快速突破達100.3億美元。

於是在美國政治高壓下，1986年新台幣兌美元開始升至35.5，隔年復跳升為28.5，貿易總順差和對美順差均創歷史新高分別達187億美元和160億美元；之後，雙雙開始走下坡。至1992年新台幣兌美元匯率繼續升達25.4。到1996年匯率雖稍降為27.5，但我貿易順差已衰退至136億美元，對美出口占我總出口萎縮至23.2％，順差減為69億美元，取而代之的是香港和大陸。

總計1986-89年，新台幣兌美元升值已超過1/3，出口產業陷入流血輸出的慘境，加上勞工短缺、環保意識高漲，經營環境惡化。政府乃於1990年開放對大陸地區間接投資，為掙扎中的傳統產業找到一線生機，大舉前往大陸投資，帶動台灣對大陸的出口和貿易順差。於1985年，陸港占台灣出口僅7.7％，我方貿易順差22.2億美元；至1996年，陸港占比提升到23.6％，順差大幅增至251億美元，完全取代美國在台灣的地位。

產業外移大陸固然使台灣解除了新台幣升值壓力、恢復出口能量，但也造成傳產空洞化。以開放到大陸投資前後4年即1986-89、1990-93年作比較，前4年公司撤銷及解散家數平均6974家，後4年驟增為14579家，增幅達190％。工廠撤銷及解散家數平均分別為3277與5998家，大幅增加83％；另登記新開工家數減少34％、登記增資減少24％。在在顯示新台幣升值帶來嚴重後遺症。

最近兩年由於美中貿易戰，雙方互課高額懲罰性進口關稅，促使台商將部分產能移回台灣而使我對美貿易順差大幅增加。2015-18年美國占我總出口比重約12％，我方年貿易順差平均68億美元；近兩年占我出口比重提升超過14％，前年我方對美貿易順差增為114億美元，去年更跳升到179億美元，警訊再現。

美國每年公布匯率報告與匯率操縱國家，3項衡量標準之一是對美貿易順差超過200億美元，去年底下半年報告已將我方列入觀察名單，現在其貿易代表又放出訊息；鑑諸美國過往和近期對我所用手段，再度伸出黑手脅迫我政府將是預料中事，蔡政府能不作好準備超前部署嗎？

（作者為中華大學講座教授）