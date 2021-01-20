部立桃園醫院發生新冠肺炎院內感染事件已9天，目前已造成10名醫護、看護與社區民眾感染，並引發民眾憂心，可說為自豪於零確診的台灣社會投下一顆震撼彈。

中央疫情指揮中心說，「該院已收治染疫者1年，從未出事」，既然如此，何以這次出事了？是平安太久，因此鬆懈，或者先前只是運氣好，實際上早有漏洞？這是檢討此次院內感染事件的關鍵。當被質疑該院感控流程的螺絲鬆了，又說「依照SOP，仍可能染疫」，若果如此，就應檢討現行的SOP，把意外感染機會降到更低，才不會讓醫護恐慌。

這次院內群聚的源頭，是一位住院醫師跟在麻醉科醫師旁邊當插管助手，導致染疫。到底插管助手需不需動用醫師，以及插管相關SOP，指揮中心應訂出準則。有人質疑，該名染疫的住院醫師晚上值班時照會其他科主治醫師，沒有「分艙分流」，導致該名主治醫師染疫。

事實上以醫院的分科分工來說，任何醫院不管白天或晚上，幾乎不可能做到「分艙分流」，而是必須保持感控上的「全面警戒」策略，也就是把每一個病人與同事都當成可能的感染者，做好防範。

事發以後，指揮中心認定「感控SOP沒問題」，才會導出「病毒傳染力變強、潛伏期縮短、從環境感染」這樣的解釋，但這只會造成大家對病毒更加害怕，事實上至今沒有證據顯示，口罩的保護力有下降趨勢。證據是：為什麼至今部桃事件沒有造成任何病人感染，都只是醫護？就因醫護互動，特別在警戒鬆懈時，不可能每分每秒都戴上口罩。指揮官陳時中說，「沒料到院內確診者這麼多」，就因一開始以為「感控SOP沒問題」，於是第一波醫護篩檢病毒後，幾乎都讓他們返家，並繼續照顧病人，才會導致後來的社區感染，如果一開始就大規模隔離，就不至於擴散到社區。院內醫護人員顯然也沒想到自己會把病毒帶回家裡，而給了病毒可乘之機。

雖然病毒已經進入社區，但至今只有醫護的同住家人被感染，還不到社區傳播（找不到感染源）的程度，如果接下來兩周仍是如此，才可鬆一口氣；反之，如果出現不明感染病例，就大事不妙了。部桃的院內感染狀況亦然，目前雖已清空數個樓層、200多名病人，但這樣形同「半封院」的手段夠不夠，就看更外圍樓層接下來是否出現確診病例。相較於元旦跨年，此次各縣市取消燈會已較迅速，其實以全球疫情這麼嚴重，即使台灣抗疫有成，都不宜過度歡樂，才不會導致心理鬆懈。

有人說，「這次大家都主動支援部桃，與17年前的SARS迥異」。然而17年前，網路時代還沒到來，不會有人因為批評防疫，而在網路上被圍剿，甚至官員也加入戰火。幾天來，陳時中對院內感染的過度自信，以及幾番「雙標」發言，都不免損傷指揮中心的威信，對防疫實無幫助。這次的院內與社區感染已屬「亡羊補牢」，應廣納意見，把破洞補好，否則一味壓制批評聲音，只怕後果必須由全民一起承擔。

（作者為醫師）