拜登在嚴密的安全戒備下宣誓就任美國第46任總統。由於1月6日華府的暴動震撼全美，過去熱烈慶祝新總統就職的場景已不復見。取而代之的是兩萬名國民兵遍布在首都各處，防杜另一次威脅自由民主的動亂再起。這是美國歷史上一次不尋常的就職典禮，也是在川普總統失能、失德的執政之後，考驗繼任者能否力挽狂瀾、振衰起敝的重大試煉。

對於川普支持者衝擊國會的極端行徑，美國陸軍部長麥卡錫在1月18日接受CNN訪問時表示，這是由於陳舊體制阻礙了執法部門的行動，顯現既有的保衛程序過於官僚主義化，首都的暴亂表明「美國作為一個國家是不成功的」！這無疑表達了對美國國家能力的深度質疑。

為了拋開前任留下的包袱，拜登上任伊始，立即提出「十日新政計畫」，想要與川普的失政和甩鍋徹底切割。其中包括：重新加入《巴黎氣候協定》；延長聯邦學生貸款的免債還期；暫停驅逐房客；推翻對部分穆斯林國家實施的入境禁令，提出移民改革法案，鼓勵高技能的國際人才來美工作；恢復聯邦勞工籌組工會的權利；強制要求民眾在跨州旅行和進入聯邦建築時必須配戴口罩；以及允許跨性別學生根據自身性向使用休息室和廁所等設施等，共12項行政命令。

除此之外，由於川普忽視新冠肺炎疫情的嚴重性，施政亂無章法，應對失據，但他不但拒絕認錯，而且堅不承認敗選；在他離任前已有超過2410萬美國人染疫，40萬人不幸辭世。當拜登接下燙手山芋後，必須對症下藥，防止疫情繼續惡化。不僅如此，他還要籌措資金，提出經濟振興方案，並發放更多的失業救濟金與生活津貼，照顧疫情擴散下日益困窘的中低收入民眾。這都是川普執政失利的後遺症，拜登只能盡力而為，盡速彌補遺憾。

但是，川普的遺產與失敗的陰影卻遠遠不只如此，下面的清單長長一列，還有待拜登逐一克服：一、改進與歐盟及北約各國疏離的關係，尤其是德國與法國。二、積極處理川普廢除《伊核協定》後日益嚴峻的伊朗情勢。三、調整對華戰略，緩解中美關係，避免台海危局持續惡化。

四、應對朝鮮半島情勢，調停南北韓關係，避免戰爭的爆發。五、優化與俄羅斯、白俄羅斯、土耳其及高加索地區的關係。六、重返國際組織，調整全球化路線，改善美國的國家形象。七、弭平選戰造成的分裂，爭取族群和解，避免內亂的激化。

八、改革稅制，縮減貧富間差距，落實全民健保及福利保障。九、削減軍事開支，縮小海外駐軍規模，裁併美軍基地設施。十、提振國民教育，強化職業訓練，增強弱勢人口競爭實力。

但是，我們卻不能忽略，川普留下的困境並非他一人造成；相反的，這是美國社會多年沈屙累積的苦果，終於在川普掀起的民粹風潮中全面爆發。

「七年之病，求三年之艾」，現在是拜登接班療傷止痛的時候了。我們且看這位老練的政治領袖，究竟如何求三年之艾，挽救美國傾頹之勢而求天下之治平？ （作者為中國文化大學教授）