美國總統當選人拜登於20日宣誓就職，我駐美代表蕭美琴沒有獲邀參加就職典禮。2017年川普總統就職時，游錫堃曾以前行政院長身分率團專程赴美參加就職典禮。今昔對照，何以有如此大的差別呢？

面對「等不到邀請函」的窘境，民進黨在臉書表示，美國準國務卿布林肯出席美國聯邦參議院外交委員會任命聽證會時表示，拜登政府絕對會延續對台承諾，不只確保台灣有能力自我防衛，也盼台灣在國際上扮演更大角色。

民進黨指出，過去蔡英文總統在競選期間，曾在國務院與布林肯會面、互動。蔡總統就任後，也與擔任副國務卿的布林肯進行多次談話，布林肯曾強調「對台承諾是美國非常堅定信守的事」。

布林肯的談話，令民進黨政府感到安心。但是在今後4年裡，民進黨政府真的可以高枕無憂嗎？

首先，布林肯的公開談話，是標準的外交語言。職業外交人員在公開場合說出的話，必然是四平八穩、面面俱到，絕對不會發出駭人聽聞的驚人之語，但卻往往不代表內心真正的想法及打算付諸實施的作法。因此，從反面來看，布林肯會當眾說拜登政府絕對會放棄對台承諾，完全不顧台灣的安危嗎？

其次，拜登核心幕僚、哈佛大學教授艾利森日前接受TVBS採訪時表示，拜登理解「世界上只有一個中國，而這個中國的首都在北京」。台灣這個獨立國家並不存在，而美國也不會承認台灣獨立。這番直截了當的話，可說是對處心積慮「去中國化」，試圖走向台獨的民進黨政府當頭棒喝。

第三，艾利森在專訪中強調，對拜登政府而言，最大的挑戰在於能否構思出新的兩岸方案，而不是拘泥於一國兩制，因為一個中國兩種制度的情況已經走到盡頭。同時，被拜登提名出任白宮國家安全委員會印太事務協調總監的坎貝爾日前也建議，中美兩國都後退一步，以緩和當前針鋒相對的緊張氣氛。這是明顯釋出美方願與中方重新建立關係的善意。

當美中嘗試以建設性心態對台灣問題進行商談時，對於過去倚賴川普盲目「仇中反中」的民進黨政府而言，不啻是頓失依怙。

最後，民進黨政府在美國總統大選前明顯偏袒川普，雖然民主黨陣營表面沒有怨言，拜登也沒有公開表示不悅，但心中必然不會對民進黨政府產生好感。

香港媒體《中評社》發表評論表示，「反華親台」的川普下台，使過去台灣蔡政府與川普政府形塑出的關係，受到嚴厲挑戰，美台關係面臨重大考驗。從拜登團隊近期的政策主張到具體行動，都出現明顯疏遠台灣的跡象。

拜登勝選後，蔡總統以推特向拜登祝賀。駐美代表蕭美琴也與布林肯通電話，極力拉攏拜登陣營。但是拜登就職後，一切都是拜登說了算。拜登會不會消除對民進黨政府的負面印象？民進黨政府選前「押錯寶」，會不會產生後遺症？都有待觀察。

（作者為退休大使）