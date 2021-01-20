國內新冠疫情升溫，引發國人高度擔心，要求普篩的呼聲再起。但疫情指揮官陳時中仍然認為時候未到，甚至認為連針對醫護人員進行普篩都沒有必要。目前疫情指揮中心仍以隔離為主要的防疫對策。陳時中還強調，目前並未針對部桃醫院進行封院，台灣也沒有社區感染，民眾不需過度恐慌。

不過，由於之前經常出現其他國家驗出由台灣出發的旅客為新冠陽性，再加上國內一直沒有實施普篩，不少國人對台灣是否已經出現指揮中心所未查覺的社區感染，其實懷有相當的疑慮。

從衛福部所發布的相關統計數據來看，國內是否有隱而未現的新冠肺炎患者，確實值得關注。2020年國人肺炎及流感的死亡人數為21427人，2019年死於肺炎者為15185人，死於流感者為318人，兩者相加為15503人，因此，2020年因肺炎及流感死亡的人數，相較2019年大增5924人。

2018年死於肺炎者為13421人，2017年為12480人，而每年流感的死亡人數在300人上下。比較2019年、2018年和2017年的數字，可以發現，台灣每年死於肺炎和流感的人數較之前一年，大約會增加1000人左右。

如此看來，2020年比2019年大增近6000人，增加的幅度實在太不尋常了，不得不令人懷疑，其中有沒有可能是因為國內未做普篩，而將死於新冠肺炎者誤列為死於一般肺炎或流感，以致於讓2020年出現了近年來超高的肺炎及流感死亡人數？衛福部必須進行深入的了解，並給國人一個清楚的說明。

別為了要讓新冠防疫成績好看，就忽略了疫情可能已在社區流行，甚至造成大量死亡的疫情實況，而疏於防範，置國人健康安全於高度風險中。