川普4年，如果有任何成就，我認為就是起了一道牆、一把火，一道有形的墨西哥邊境之牆，一把無形的仇恨之火。

有形的牆或能防止非法移民，但現在眼看著中美洲趕赴美國邊境的非法移民潮已達上萬人，沒有人知道它能支撐多久。而無形的仇恨之火，將存在更久。是的，從德國的例子可以保證，仇恨之火將燃燒美國至少50年。

仇恨是一種很長久的本能，心理學家認為這是深深刻在DNA裡的能力。所以，仇恨比愛更能促成人的行動。甚至在仇恨的行動中，感到一種復仇的快感。米蘭‧昆德拉在《生命中不能承受之輕》就曾寫過布拉格之春的時候，上街遊行的年輕人，在坦克的槍管插上鮮花，唱著抗議歌曲，整個街道洋溢著一種「如醉如狂的恨意」。

而仇恨，往往來自挫敗與憤怒，有時是一個人、一件事、一個社會環境，或者一種政治後果，使人感到挫敗與憤怒。對一個人的仇恨，會引發復仇的慾望，文學作品中已經寫了很多。但如果挫敗的根源來自於社會、國家政策，甚至是國際的壓力，讓人感到無奈、無助、無處發抒，就會演變為一種長期的壓抑，於是就會帶著一種仇恨之心，想尋找報復的對象。

納粹的崛起，就是為一戰後被壓得喘不過氣來的德國人，找一個仇恨的出口。而具體的仇恨對象，便是猶太人。最終，仇恨演變成希特勒對猶太人的屠殺。而整個德國人都是被希特勒操弄的嗎？不，希特勒只是一部分，真正的核心是內心的憤怒，在仇恨中得得到「如醉如狂」的快感。而這仇恨所種下的種子，到今天仍未結束。2019年，德國黑森邦卡塞爾區的首長，因支持總理梅克爾收容難民的立場，在自家陽台上被極右派行刑式槍殺，震驚了全世界。

是的，仇恨容易被煽動起來，但很難收拾。人都有許多說不清楚的挫敗與憤怒。以川普得票較多的鐵鏽區來說，他們飽嘗失業、飢餓、淪入社會底層的痛苦。但他們說不清楚原因。因為沒有人能解釋清楚，是美國的全球化、新自由主義、全球分工體系等經濟的結構性變遷，才一步步造成今天的工廠外移。他們只知道，汽車廠移到中國去了，電腦廠移到印度去了，或者讓台灣代工了。

川普像希特勒一樣，把這些失業與底層的挫敗、憤怒，都轉移到外來移民搶走了他們的工作，或者中國的便宜勞工搶了他們的工作，導致他們的失業。於是憤怒有了正當性，仇恨有了新對象，極右的法西斯主義便形成了。

然而，川普有解決痛苦嗎？除了在形式上築起了邊境牆，根本什麼也做不了。國際分工主要是美國在支配的，再怎麼制裁中國，也解決不了美國社會的兩大結構性問題：貧富不均與種族衝突。這種矛盾無法處理，憤怒與挫敗依舊存在，美國的「法西斯主義分子」就永遠不可能消除；而且，一如德國法西斯主義思想至今仍有崇拜者，以仇恨餵養失敗者的人生，在美國也必然會一直存在下去。

克魯格曼說一定要停止「綏靖」（Appeasement）政策，安撫法西斯分子無用，必須改以逮捕判刑。然而，即使拜登就職典禮平安無事，但以美國擁有槍枝之嚴重，未來仍有隨時爆發暴力事件的危險。

是的，仇恨之火，已經點燃。這就是川普所留給美國最恐怖的遺產。

至於台灣，仇恨政治的言論，從媒體到網路社交平台，比起美國，一點也不少，甚至由政府操弄得更誇張。這一段時間以來，許多綠媒隨著川普起舞，所有仇恨的言行毫無節制，天天跟著美國極右派放謠言。最近，竟還有媒體報導說，川普會帶領美國人抵抗拜登就職新總統，美國將出境無政府狀態3個月，然後川老大將重新上任，美國就會重新偉大了。

唉，仇恨讓人選擇性的盲目，它絕對不會結束。美國至少選了拜登，已經清醒多了。台灣呢，仇恨政治要操弄到什麼時候？

（作者為作家）