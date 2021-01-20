「罷王」過關，「罷捷」、「罷惟」也會順利嗎？從3Q哥陳柏惟的氣急敗壞，看得出兩人已是「挫咧等」，想要不被罷免，唯一的方法就是站出來，跟台灣人民一起反萊豬。

先講黃捷，她的情況的確跟王浩宇不同。王浩宇可以說是「人人喊打」，在中壢遇不到幾個支持王浩宇的人。罷王前夕有聲音「罷王很冷」，現在看來，那是因為王浩宇下台已經是「中壢共識」，沒有爭議的緣故。

黃捷的確沒有王浩宇那麼誇張，所以蔡英文不敢為王浩宇背書，卻公開聲援黃捷。或許有高雄鄉親會問，那到底黃捷做了什麼不好的事情，應該被罷免？

有很多很好的理由，包括她對韓國瑜跟陳其邁雙重標準，包括她靠時代力量當選卻靠向民進黨......，但其實在2021年，這些都不是最重要的事。民意反萊豬，黃捷挺萊豬，這就是罷免黃捷，最優先也最簡單的標準。

黃捷曾經喊冤「從來沒有支持過萊豬」，但黃捷也沒有反對萊豬，而是在高雄市議會表決《瘦肉精零檢出》的時刻，直接落跑。說實在，這樣一個面對重大爭議，不敢表態、毫無承擔的民意代表，又怎麼值得人民的信任？

而3Q哥在被發動罷免之後，大概是知道在劫難逃，乾脆抓著羅智強PK。他的策略很簡單，就是既然同意罷免票必然會超過25％的門檻，那就藉由單挑羅智強，製造政黨對立，把綠營的選票也催出來。

只是，陳柏惟的論點，實在太「瞎」，他說羅智強挺過馬英九、朱立倫、韓國瑜，所以是「三姓家奴」，在 PTT被笑翻，那蔡英文當過李登輝、陳水扁、蘇貞昌的部屬，又是幾姓家奴？是不是只要換過工作的台灣人民，都變成「N姓家奴」？

然後陳柏惟又想綁架台派，說他是因為「很台」才會被罷免。真的想請問「台派」的朋友，陳柏惟能夠代表「台」這個字嗎？說「打手槍打到住院」是台？還是說「設內交部」、「香港人當兵」是台？陳柏惟如果是台派，那他顯然也是台派的老鼠屎，根本沒有資格拿「台灣」來當自己的護身符。

「台」，指的是善良、厚道、勤奮、包容，這些台灣人的價值，陳柏惟一個也沒有。特別台中海線向來純樸，到底有多少人是真的支持陳柏惟，罷免那一天，我們可以看到陳柏惟的玻璃心碎了滿地。

被羅智強指明是「挺萊豬立委」，陳柏惟趕緊澄清：「無論是發言次數、網路上搜尋關於萊豬議題的聲量，怎麼樣也輪不到我」，白話翻譯就是「大人，冤枉啊，我挺萊豬不是前幾名啦！」

如果是以前的陳柏惟，他應該是很「秋「的說：「恁爸就是挺萊豬，怎樣，笑你們沒人，動不起來啦！」現在陳柏惟的guts一夕之間消失無蹤，很顯然陳柏惟已經嚇到了，整個縮回去。

陳柏惟既然挺萊豬，就該被罷免，誰管你第幾名。如果陳柏惟覺得不公平，可以把更挺萊豬的立委列出來，或者自己去發動罷免，哭哭啼啼的說「有人比我更挺萊豬啦」，真的是讓人看不下去。

不管是黃捷或陳柏惟也好，要應對罷免最好的方式，就是站出來反對萊豬。不要忘了你們是「民意」代表，民意有7成反對萊豬，那還有什麼好護航的呢？

（作者為野台製作人）