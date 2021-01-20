陳柏惟是台中市第二選區的第10屆區域立委，相比第9屆選區人口資料，選舉人微增約3千人，但人口卻略減約4.5千人，選舉區域減少大里區，只剩下大肚區、烏日區、龍井區、霧峰區與沙鹿區。查閱立法院官網的立委個人資料，顏寬恒相比陳柏惟，服務處多了沙鹿、霧峰與龍井，陳柏惟只有設置烏日服務處，要論服務選民的具體作為，3Q哥顯然不夠周到。

陳柏惟曾在去年5月18日質詢海軍參謀長敖以智，陳認為「台灣灘」遭受中國大陸抽砂船非法採砂，將有國安疑慮，會有「潛艦伏擊區」的危險。「台灣灘」也稱為「台灣淺堆」，是海底地形的專業術語，並非一般沙灘，而是面積廣達1萬平方公里的廣大沙波，域內海底地形多有淺灘暗礁。潛艦一般適航深度至少200公尺，但是「台灣灘」的水深遠不及200公尺，平均水深約25至30公尺。中共潛艦若要以「台灣灘」作為施行伏擊區，真如敖參謀長彼時答詢所言，那要挖很久，而且還要挖很深！

3Q立委半懂裝全懂，「半瓶水」的草包行為，雖然網路聲量高，卻是誤導社會大眾，也讓「中二」選區蒙羞慚愧！不懂裝懂，這不是「台」，這是「草包」。陳柏惟不顧反萊豬的主流民意、不願意規範萊劑要強制標示，完全依據民進黨的黨意而投票表決，難道不是萊委獨裁嗎？台中人想要罷免萊委，首席優先一定是陳柏惟專屬。

罷免「草包」立委，那是台中人替國家節省公帑的勇敢與果斷。若連自己所屬的外交及國防委員會都能搞錯，誤以為自己在社會福利及衛生環境委員會，全國立委比一比，有誰能比陳柏惟更加外行裝內行？有草根性不等同見識淺薄、行為草包，愛台灣不是立委適格的唯一標準，更何況3Q立委在中二選區沒有落地生根，服務選民的用心與努力遠遠不如上屆立委顏寬恒。中二選區的台中人，憑啥要忍受次級服務與草包裝懂的網紅立委？

「倒宇」天光之後，清「捷」繼續，罷免「有需要」(吳思瑤)，大家一起「刪Q」。太陽花學運發生時，立法院議場二樓北側外牆噴漆寫著「當獨裁成為事實，革命就是義務」。這是「公民不服從」的精神指導，甚至是最高法院日前支持暴力攻占的少數法官，自行創設的「公民抵抗權」。當年太陽花攻占國會議場與強闖行政院，反服貿的行動是如此激烈與暴力，現在反萊豬進口，只須公投連署投票與罷免萊委，完全無須暴力與攻占官署。

我們需要民主進步，而不是綠色執政，獨裁保證！民選獨裁只會帶來民主退步，唯有民意直接做主，反獨裁、罷萊委，要連署、挺公投，超越藍綠與黨派，台灣人的民主自由才有台灣價值。

（作者為作家）