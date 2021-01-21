想到上一次回台灣跟朋友見面，聊了一些高中發生的趣事，之後又聊了一些產業問題，結果他說你現在滿口的大陸用語，例如台灣—人工智慧、大陸—人工智能，台灣—網路、大陸—互聯網，台灣—營運、大陸—運營……當然不可否認用詞上有很多的不一樣，而且在一時半刻也改不過來。

很多人可能會羨慕大陸的高薪，或是會調侃說又去撈人民幣，也會有人說再多的痛苦還不是你自己的選擇，但其實大陸未必是高薪，來這邊工作與實習或是交換也未必是要撈人民幣，而這些痛苦會成為將來的回憶，每一段經歷不可能只有開心，如果只有開心的話，那這一份經歷一定不可以讓你深刻，來到大陸這邊生活，可以從一開始的新鮮到後來的厭倦，再到最後懷念台灣的美好。

但改變不了的是大陸帶給我的改變，之前在上海實習，又或者現在北京實習，都可以看到地鐵隨處可見的招募機會與創業的廣告，新聞媒體播放的科技早報、互聯網新鮮事，這些是台灣接觸比較少的，每天都會接收很多的人、事、物工作訊息，而每一個產業的快速崛起與衰退，每一次體驗都可以發現很多產品線上與線下的功能又迭代了。

哪些公司又大規模裁員人，哪些公司又大規模的招聘，你想要頹廢也沒有辦法，只有努力充實自己，才不會被這個競爭的時代所淘汰，只有不斷精進自己知識與技能，在這裡，大家是在比較誰生活的更不舒適。

在這裡充滿著機會，但是機會卻不會眷顧你，除非你準備好了，又或者你自已去爭取，最近我剛好找到一個綠色投資的實習，發現跟未來論文可以結合，但是距離租屋處有將近2小時的車程，當下是想要放棄，但是還是問了hr可不可以遠端實習，我可以不要實習津貼，只求他們錄用我。其實在大陸這樣的無薪實習是很理所當然的，就連大廠給的實習薪資也是少得可憐，就拿百度來說本科100rmb/天，研究生120 rmb /天，其他一些知名投行100 rmb /天，騰訊本科120 rmb /天，研究生150 rmb /天，當然還是跟一些職位有關係，但是大多都是這一個定價。

在這裡除了環境競爭激烈，還存在著階層差異，你每天可以血淋淋地看到，每一個階層打拚生活的方式。外賣小哥在風雨中為了搶單不畏風雨，最近北京颳起怪風，就有一位外賣小哥被招牌砸死，他們為了一個好評，會賣力擠出微笑；計程車師傅在中午接單，沒辦法吃午餐也是常態，半夜為了接單，可能需要在五分鐘內起床洗漱出門開車。每天手機上的APP，下載了什麼，又更新了什麼，買飯、買菜用了什麼平台，打車又出現了什麼平台更好叫到車，結帳買單下載什麼APP免排隊，不間斷地在改變。

地鐵一班又一班，上面載著一個個上班族，車上補眠的補眠、講著電話討論公事，飯館裡獨自一人用餐的非常多，一個人吃飯在這邊完全不奇怪，像我到這邊我也一個人去天津、一個人去上海，一個人到大城市打拚。朋友就算在同一個城市都彼此忙碌生活著，並且距離也遙遠，租房與陌生人合租共用廁所，這些都是北京的生活日常。

其實很多南部上來台北的也算是小小北漂，其實台灣大家都在罵薪水不漲，其實另一個層面是減少差距，所以也有人說台灣迎來了均貧，而不是均富，台灣的地價已經相對香港、南韓、中國大陸穩定很多，當然薪水也相對穩定很多，大家在台灣看到的貧富差距在大陸可以被放大成一百倍甚至更多。

大家在鼓吹西進時，有想過自己的優勢嗎？

台灣人在中國大陸真的有比較好找工作嗎？

他們其實跟其他國家一樣歡迎人才到他們的國家工作，並不會因為你是台灣人給你一份工作。（馬里克/新北市）