網軍勿再操弄！下架王浩宇象徵無色公民覺醒 1450亂政時代必須告終 08:312021/01/21 言論 林映汶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 網軍勿再操弄！下架王浩宇象徵無色公民覺醒 1450亂政時代必須告終 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 網軍勿再操弄！下架王浩宇象徵無色公民覺醒 1450亂政時代必須告終 訂閱影音： 中時新聞網 台灣藍綠鬥爭這麼激烈，但其實94%的民眾，並沒有加入任何政黨。最近王浩宇遭罷免成功，象徵了無色覺醒。王浩宇是2014年因為太陽花學運崛起，當選了桃園市議員。而自從發生這件事情以後，台灣就沒有是非；沒有公理，直到今天......更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！ 過年新衣怎麼買？命理師揭12星座新春最強開運穿搭 蔡英文憂心黃捷遭罷免 指示民進黨大小軍師掌握情勢 #操弄 #網軍 #下架 #王浩宇 #象徵 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 編‧輯‧室‧報‧告－罷免低門檻 報復性惡鬥來了 04:102021/01/21 專題周報 生日當天遭罷捷團體大聲公徘徊叫囂 黃捷氣炸開嗆了 08:332021/01/20 政治 練鴻慶》羅智強出手，陳柏惟秒變俗辣 19:402021/01/20 尚青論壇 打造護國神山群 經長看好5G、電動車 04:102021/01/20 財經要聞 罷免王浩宇之後 江啟臣：繼續協助推動其他罷免案 14:412021/01/20 政治 林為洲爆3綠委各收徐旭東100萬 陳歐珀回應了 12:582021/01/20 政治 罷王後綠營主張檢視選罷法 羅智強：民主自助餐？ 09:372021/01/20 政治 政治影響專業 指揮中心蒙塵 04:102021/01/21 焦點要聞 另一種凝視：楊渡》川普留給美國最恐怖的遺產 19:412021/01/20 名家 綠營挺黃捷 鄭照新大喊奇怪：她是民進黨員嗎？ 19:542021/01/20 政治 力挺黃捷 蔡下令這局定要守住 04:102021/01/21 政治要聞 言論熱門新聞 練鴻慶》羅智強出手，陳柏惟秒變俗辣 - 尚青論壇 - 言論 另一種凝視：楊渡》川普留給美國最恐怖的遺產 - 名家 - 言論 陳思奕》拜登第一波改變從換下媒體署長開始 - 海納百川 - 言論 張競快評》拜登撥亂反正第一槍 - 短評 - 言論 徐勉生》拜登就職 蔡政府冷暖自知 - 海納百川 - 言論 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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