網軍勿再操弄！下架王浩宇象徵無色公民覺醒 1450亂政時代必須告終

台灣藍綠鬥爭這麼激烈，但其實94%的民眾，並沒有加入任何政黨。最近王浩宇遭罷免成功，象徵了無色覺醒。王浩宇是2014年因為太陽花學運崛起，當選了桃園市議員。而自從發生這件事情以後，台灣就沒有是非；沒有公理，直到今天......更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！