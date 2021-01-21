2019年的雙十連假，前往澳門探訪兄長，這趟旅程中，兄長特地安排深圳半日遊，讓我有機會再度前往大陸境內參訪，雖因行程緊湊，時間短暫，卻也讓我大開眼界。深圳是大陸一線城市之一，也是我到訪的第三座大陸城市。與大陸其他歷史悠久的城市相比，是一個相當年輕，又充滿活力的現代化都市。

#內心情緒複雜

出發前，查詢網路得知中共於1979年，因應改革開放，將原「寶安縣」，改制為「深圳市」，所以「深圳市」成立至今，僅有四十餘年的光陰，與中國五千年的歷史相比，或許不算什麼，但卻是目前全中國大陸人均GDP排名前三名城市之一，又被譽為「中國矽谷」。或許深圳是座新興城市，所以台灣媒體似乎較少介紹當地旅遊景點，常聚焦於其經濟發展，相信這也是不少台灣人對此處最大的印象，比起其他城市，我對深圳的了解，並非很深。

此次來訪，本欲由香港前往，經羅湖口岸入境，回程順道一遊香港，但當時香港因「反送中」事件，動蕩不安，為維安全，改由澳門外港碼頭搭乘輪船，至蛇口入境。由於考量時間因素，跟上回在珠海一樣，只能當天來回，短暫停留。從澳門搭船至深圳，航程約一小時，在這段期間內，我發現大陸與澳門往來的郵輪，竟與飛機一樣，販售煙酒等免稅商品。且船艙內電視，還播放深圳市改制四十周年的相關報導，讓我對這座城市，有了初步的認知。抵達蛇口後，我與兄長搭程公車，前往地鐵站，這是我在大陸搭乘公車初體驗，當地公車跟台北相同，屬低底盤公車，但不同的是，椅子是塑膠椅。車窗外，只見許多地方，正大興土木，感受深圳的發展潛力。

到了地鐵站，我想可是能因為十一黃金周已結束，與兩年前在廣州搭程地鐵相比，較不混亂擁擠，相當舒適。出站後，或許是因為時序節氣變化或綠化程度較高，我覺得空氣還算不錯，也較不悶熱。而市區建築新穎，馬路上除隨處可見五星紅旗飄揚與慶祝中共建政七十周年的布條，還有慶祝深圳市改制四十周年的標語。前者令我內心情緒複雜，因為對岸所謂的建政七十周年，對我而言，則是中華民國政府退守台澎金馬七十周年，當時隨政府來台如先父那代的老外省人，正逐漸凋零中。

這七十年內，大陸先後對外經歷「抗美援朝」，還有與越南、蘇聯及印度等國邊界衝突，對內則有文革的十年浩劫與八九民運事件，卻因改革開放，由昔日一窮二白，走向經濟起飛，逐漸脫離戰亂貧窮陰影，成為世界第二大經濟體，也因綜合國力提升，積極參與國際事務，令美國倍感威脅，意圖聯合他國圍堵。而同時期的台灣，雖創造經濟奇蹟，成為亞洲四小龍之一，但解嚴後，政治民主化與社會風氣開放，伴隨而來的國家認同、藍綠惡鬥紛爭，不斷內耗，與大陸、南韓相比，一再錯失發展良機，而中華民國的實質意涵，也似乎一點一滴流失當中，不免有所感嘆。

#東門町美食盛宴

搭乘深圳地鐵，前往「老街」站旁的「東門町」，這裡猶如放大版的士林夜市，充滿各種小吃，令人食指大動。可惜時間緊湊，只能品嘗台灣少見的昆蟲餐、麻辣小龍蝦與薑汁撞奶。粵菜是中國重要菜系之一，廣東人嗜吃與擅長烹飪，聞名於世，天上飛的、地上爬的及水中游的，只要是能吃進肚子裡的，幾乎都能製作出一道道的美食佳肴。曾在《大陸尋奇》等旅遊節目，看到主持人介紹大陸各地特殊小吃，加上曾聽先父提起與受武俠小說影響，以昆蟲或節肢動物為食材的「美食」，總令我充滿好奇，特別是蠍子、蝗蟲、蜈蚣等，這次在深圳，我總算有機會見識與品嘗這類「小吃」。

在台灣，我想除服用中藥外，一般人通常沒有，也不會特地去吃這類食材，因為很多人對昆蟲印象不佳，總令人聯想到討人厭的「小強」，避而遠之。但有些昆蟲，在中外歷史上，確實有食用的記錄，至今仍被某些民族視為美味，其中最有名的莫過於蠶蛹、蝗蟲、蜂蛹、竹蟲等。曾聽先父提及大陸早年蝗災，農作物遭破壞，為免挨餓，百姓只好無奈的吃起蝗蟲裹腹充饑。另金庸大師的武俠世界裡，有食用節肢動物蜈蚣的故事情節，在《神鵰俠侶》中，楊過在華山初遇丐幫前幫主洪七公，洪當時正處理補捉到的一堆蜈蚣，將其油炸食用，吃的津津有味，令楊過嘖嘖稱奇，也跟著搶食。

這次品嘗的另類食材，有昆蟲類的蝗蟲、龍蝨（水棲肉食性甲蟲）與蠶蛹，節肢動物的蠍子與蜈蚣。品嘗後，我認為除了蠶蛹外，其餘炸得酥脆，猶如在吃炸蝦一般，並無不適之感。其實蝦子也是節肢動物之一，所以也品嘗聞名大陸的麻辣「小龍蝦」，這道小吃令嗜辣的我，吃來相當過癮，牠不是海裡的龍蝦，而是淡水螯蝦。但在台灣，牠可是惡名昭彰的外來物種，除到處挖洞，破壞田埂堤壩，更因繁殖力強，無天敵抑制，又會捕食原生物種，造成生態威脅。至於食用的蠍子、蜈蚣是否有毒？據學者研究，牠們的毒素，屬蛋白質，高溫煮熟就會破壞，所以不必擔心。當然，任何食物過量食用，對身體未必是件好事，建議這種另類食材，還是偶爾體驗較佳。另除以上食材外，還看到蛤蚧、海馬、海蛇、蜘蛛、螻蛄、蟬、竹蟲等，但我未曾嘗試。而在品嘗薑汁撞奶時，兄長以手機點餐與支付，也令我感到相當新奇，足見對岸手機支付的興盛。

#時間緊湊不捨告別

由於時間緊湊，這趟深圳之旅，只能當天來回，在品嘗完昆蟲與小龍蝦後，只能不捨的結束這趟小旅行。為避免錯過航班，兄弟倆急忙搭乘地鐵、公車，趕往蛇口，搭乘郵輪回澳門。

大陸在維穩方面，下了不少功夫，除路上常見武警、警察站哨巡邏外，無論搭乘地鐵、郵輪等，都有嚴格的安檢措施，購票亦採實名制，我在兩年前來到廣州時，有深刻的體驗。也許對某些台灣人而言，無法理解與接受，但試想每天都有成千上萬，甚至在節慶連假時，有幾億的人口同時移動，難保其中無不法之徒潛伏在內，萬一發生事故，後果難以想像，且大陸內部亦有某些分裂勢力蠢蠢欲動，加上國外恐怖攻擊事件頻傳，為維公共安全，可理解與接受。安檢措施對所有旅客一視同仁，沒有例外，大家耐心等候幾分鐘時間，換來所有人安全往返，是值得的。

記得在台灣，某次搭乘捷運，前往戲曲中心看戲時，無意間與一位陸生短暫交流，彼此談到兩岸乘車經驗，其中他提到幾年前，鄭捷在捷運行凶事件，看來這段往事，不只轟動全台，也傳到對岸。

而這趟旅程，雖未親自踏上聞名於世的港珠澳大橋，卻在回程時經過，感受它的雄偉，期待下次有機會親自體驗。也希望有幸再訪深圳，因為「世界之窗」與「錦繡中華」這兩大景點，讓我充滿興趣，更重要的是東門步行街的小吃，等著我再度品嘗。

（劉漢祥/新北市）