年輕人花大錢省小錢的矛盾消費觀，近日上了對岸微博熱搜。90後、95後不惜大手筆買絕版球鞋、奢侈美妝、服裝，但另一方面又熱衷拼單、拼購，就為了省下幾塊錢的物流配送費。也有人用「精緻窮」來形容年輕消費者。

省錢買名牌，這樣的行為在老一輩眼中，是死要面子活受罪，認為年輕人活得太糾結。但對岸年輕人可不這麼認為，網友說，對自己喜歡的樂於掏錢，意義不大的能省則省，「喜歡就買準沒錯，確保理智消費，量力而行就可以。」

至於流行趨勢，往往是商家、品牌為了銷售而創造出來的，亦即「被誘導的審美」，對岸年輕人也很明白這一點，但這不妨礙他們「為了爽」而消費，也就是說，年輕人的消費，越來越以個人的主觀滿意為主。他們「不愛喝酒，最主要的原因是它們並不好喝」，他們「反對快餐的原因主要是它們越來越難吃，而不是不健康」。

一款針對年輕人的商品，CP值並不是最重要的，而是要讓他們覺得「爽」，覺得「想要」。因此，「花大錢省小錢」並不矛盾，有網友解釋，買奢侈品，是為了「活動比別人高級」而爽；「拼單」「拼購」「滿減」「打折」之類，是為了「活得比別人精明」而爽。

也有人認為，第一，90後是溫飽不愁的一代，不管多貴，只要喜歡總會想方設法得到，所以極度省錢是「為所愛買單」的基礎。

第二，商品的社交價值被放大，運用商品擴大自己所屬的社群的社交影響圈，「砍價蓋樓」、拼單、借號等往往也是團體的合作。

其實願意花錢買名牌，也會拼單拼購省荷包，這在台灣人看來很稀鬆平常，莫說年輕人，四五十歲的台灣中年人多數也是這樣成長過來的，說到底，是整個社會經濟提升而形成的消費觀。