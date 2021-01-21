主管美國之音、自由歐洲電台、自由亞洲電台、中東廣播網、專對古巴廣播的馬蒂電台(Radio/TV Marti)等美國國際宣傳喉舌之美國環球媒體總署(USAGM：U.S. Agency for Global Media)執行長派克(Michael Pack)，在拜登就職後立即被要求離職。

派克離職是拜登競選時所許諾的政治支票，派克的意識形態與政治立場備受爭議，但在川普政府強勢運作下，經數年纏鬥，才在2020年7月勉強通過國會聽證出任該職。

不料派克任職後，隨即進行大幅人事換血，更強勢干涉新聞報導取向，而且在財務處理上備受爭議，因而成為拜登首先開刀對象。

美國政治對維護媒體公正客觀至為重視，派克卻打著川普名號，明目張膽箝制總署主管媒體的報導，嚴重曲解美國價值形象，才讓拜登視此為當務之急，必須優先處理。

對照喬治.歐威爾《動物農莊》所述情節，感嘆政治人物道德沉淪宿命。

當民主黨開出第一槍後，就須找到適任人選，否則無法讓人服氣，而且必會被譏為黨同伐異。

（作者為中華戰略學會研究員）