川普政權畫下句點，拜登政府在重兵駐守的華府正式登場。兩岸關係能否緩解？兩岸能否重啟對話？且看幾位美國政學兩棲的中國專家談話。

AIT台北辦事處前處長包道格在接受台媒訪問時，雖未正式觸及兩岸問題，但他預期拜登政府會比現任總統川普對中更為強硬，還建議中共先對拜登政府釋出善意。譬如，他說，中國大陸外交部發言人可以減少「戰狼式」言詞，因為不再需要與國務卿蓬佩奧等川普政府官員對罵。北京可先採取若干步驟，以改變當前負面氛圍，包括提出就新冠肺炎積極合作，歡迎美國重返世界衛生組織、聯合國教科文組織；提議討論重新開放中國大陸駐休士頓總領事館與美國駐成都領事館的問題。此外，北京也可提議取消報復性貿易關稅，因為若由拜登先提出，恐會被視為對北京讓步。

戰狼外交乃至於「戰狼式」的外交發言，孰令致之？難道不是川普「推特叫囂」激發的嗎？就新冠肺炎疫情積極合作？美國無須檢討川普口口聲聲「中國病毒」、導致美國社會歧視亞洲人的問題？美國人拒戴口罩，也是中國的錯嗎？是誰夥同台灣攻訐世衛組織秘書長譚德塞？是誰宣布退出世衛組織？又是誰譏笑中國研發的疫苗？川普煽動美國反中情緒至此，如何能積極與中國合作阻斷疫情？即便中國大肚能容，既往不究，主動示好，若是美國打臉，情何以堪？美國總統要臉面，中國總書記無須臉面？即使拜登有意修正川普的對華政策，即使中國有意釋出善意，但是，包道格一切歸罪於中國的談話邏輯，極可能幫了倒忙，也更可能阻斷了兩岸重啟對話的契機。

曾在歐巴馬政府擔任美國國務院亞太助卿的亞洲協會政策研究所副主席羅素（Daniel Russel）在接受台媒訪問時對台灣問題著墨較多。他說，台灣為亞太地區穩定及成長做出重要貢獻。在亞太以外的區域，台灣的貢獻「補足美國國安要務」。補足美國國安？那台灣豈不是成了美國的附庸？台灣獨立自主的國防戰略又是甚麼？這不是坐實了中共指責台灣「倚美謀獨」了嗎？台灣軍購全仰仗美國鼻息，連5G建設都有勞AIT指指點點，哪裡能補足美國國安要務？類似的談話，不僅是給台灣灌迷湯，更是在原已低盪的兩岸關係火上添油。

曾任AIT副處長的葛天豪在台媒訪問中預期拜登將持續強力支持台灣，也會繼續對台軍售。他不反對美方提出鼓勵兩岸對話的聲明，但他說，兩岸重啟對話的問題不在於台北，而是在北京。葛天豪可能忘記了，2016年以前，兩岸對話的渠道是暢通的，且2015年年底，兩岸才在新加坡舉行了歷史性的馬習會。葛天豪也可能忘記了，是蔡英文不承認九二共識後，才導致兩岸對話嘎然中止。比之川普自顧自地退出了巴黎協定、退出WHO，如今美國要重返巴黎協定與WHO，難道還需協定簽署國與WHO會員國先啟動善意嗎？

包道格、羅素、葛天豪等一干中國專家對美中關係、兩岸緩解的論述邏輯，一如民進黨對兩岸政策的基本態度：千錯萬錯，都是中共的錯！所以，中國必須先道歉、先認錯、先伸出橄欖枝。然而，民進黨完全執政以來早已證明，這樣的邏輯思維，只會深化兩岸誤解與對峙，不可能給兩岸帶來緩解與和平的。

川普政府提前公布的印太戰略文件透露，台灣是印太戰略中第一島鏈的夥伴，保衛第一島鏈國家也是印太戰略的一部分。台灣是美國第一島鏈，意味著台灣是美國防禦線的最前沿，也就是說，美國早已將台灣視為沒有獨立自主國防戰略的禁臠，看在北京的眼裡，孰可忍孰不可忍？台灣若是自甘於美國國防戰線的一環，欲求兩岸和平，豈不是緣木求魚？

兩岸重啟對話的關鍵，不在美國同意與否，不在中美是否會彼此釋出善意，降解衝突，而在於台灣能否真正認清，兩岸和平，成事在自己！靠天吃飯要餓死，靠人打仗要失敗，求人何不求己？

(作者為資深媒體人)