幌子是一種由來已久的傳統商業廣告，多以與店鋪經營有關的象徵物製作，約定俗成。早在兩千五百年前的春秋戰國時期就有幌子這種廣告形式了。《韓非子》記載：「宋人有酤酒者，升概甚平，遇客甚謹，為酒甚美，縣幟甚高，著然不售，酒酸。」講的就是酒幌子，「縣幟甚高」表明了當時店家已經知道用高懸酒旗的方式招徠生意。幌子的造型獨特、形式各異，且多出自民間，為老百姓喜聞樂見。

幌子溯源和分類

幌子在中國古代的廣告發展史上占有重要的地位，它伴隨著人類的資訊交流活動而生，在商業中的表現形式也逐漸多樣化。具體來說，傳遞商品資訊的幌子之所以出現，與行商坐賈的分化有著直接關係。

春秋戰國時期，商人開始分化為行商和坐賈。行商走村串寨做生意，所用的多為口頭廣告或聲音廣告，即前文所述的「市聲」。坐賈則固定在一定的場所或租用固定的店鋪，為了招徠顧客，便開始把陳列於市的實物懸掛在貨攤或店鋪上，藉以吸引買主。前文提到的酒旗等，屬於文字幌子，其實就是從實物幌子演變而來。春秋時期政治家晏嬰的《晏子春秋》說：「君使服之於內，而禁之於外，猶懸牛首於門，而賣馬肉於內也。」這則故事說的是齊靈公喜歡內宮女子穿戴男子服飾，因此全國女人都效仿之。齊靈公禁而不止。晏嬰說，這就如同在門口掛著牛頭卻賣馬肉，您為什麼不禁止宮內女人穿男人服飾，這樣外面就沒人敢這麼做了。這個典故後來演變成諺語「掛羊頭賣狗肉」，也可見早在春秋時期就有在店門口懸掛實物招徠顧客的實物幌子。

有些學者認為，實物幌子只能算是幌子的雛形，按字面意思理解，幌子的「幌」，指的應該是帳幔、簾帷等，是商人高懸在攤位或店鋪上方的長方形布幔。這種理解可以說是狹義理解，廣義來講，實物幌子也是幌子的一種，進一步發展以後，就出現了較為成型的幌子，如表、幟、簾等。帷、幔形式的幌子大多有文字、圖案，是高度抽象化的實物幌子。「懸幟甚高」則說明到了韓非子所在的戰國時期，已經有了抽象的幌子。

學界對幌子的分類分岐甚大。烏丙安在《中國民俗學》一書中把幌子分成七種不同的類型，分別是實物幌、模型幌、商品附屬物幌、暗示幌、燈具幌、旗簾幌和文字匾牌。有的學者則將其分成九類。總體而言，綜合幌子的材質和內容，可分成以下幾大類：實物幌、模型幌、象徵幌、特定標誌幌、文字幌等。

實物幌，就是賣什麼商品，就懸掛什麼商品。有的會稍加修飾，有的則保持商品的原貌，可以說是最直白的廣告。比如麻鋪懸掛一束長麻絲，絨線鋪懸掛絨線，斗笠和草帽店懸掛笠帽，樂器店掛樂器，棉花店懸掛網纏的大棉團，煙袋店懸掛舊式煙管，皮貨店懸掛皮襖……有的老北京皮鋪會在店鋪前掛一件羊皮筒子，以示店內經營皮貨。

模型幌是在實物幌的基礎上發展和演化而來，屬於較為成型的廣告，主要是把商品實物加以放大、縮小、誇張、變形。這類幌子有的比較誇張，有的比較美觀精緻。比如說，糕點鋪將點心做成模型幌子掛著展示，蠟燭店將大燭做成模型幌子並展示在店門外等。

象徵幌是模型幌高度抽象化的結果，是一種具有特殊傳承意味的幌子，得靠著人們世代傳襲介紹，才會明瞭商店的經營內容。如舊時的酒鋪懸掛用紅漆木板做成的平面葫蘆形幌子，象徵古代裝酒的葫蘆，或是茶館門口放了個懸在空中的大茶壺，水從壺嘴中源源不斷流出來，從外表看不到任何支撐，被稱為「天壺」。

圖畫幌子也屬於象徵幌，是利用圖像直觀地表示商家經營的商品和種類，有的畫在布簾上、布牌上，也有的直接畫在店鋪左右的門牆上。刀剪鋪會畫刀剪；老北京的一些酒作坊會畫春申君、孟嘗君、平原君和信陵君「四君子」，以示自己是造酒的作坊；舊時還有一種馬畫鋪，幌子上會繪製一武士持弓牽馬圖，右書「粉刷牆皮」、「塑畫神像」、「油漆門窗」，左書「油漆彩畫」、「包糊頂棚」、「油畫看板」之類說明營業內容的文字。

特定標誌幌是以特定的標誌來代表經營類別或業種，幌上一般都是約定俗成、經營者和顧客都能理解和意會的特定標誌。比如，壽衣店門前放逾尺高的黑靴子；舊時理髮店門前掛白布簾，如今的理髮店則立著三色螺旋旋轉燈箱；烤鴨店前放卡通鴨子形象等。

文字幌就是指在布簾、帷幔或實物、抽象的模型上書寫特定文字的幌子。這種類型的幌子數量眾多，比如典當鋪的「當」字、旅館的「店」字、酒店的「酒」字，有的字數較多，如《水滸傳》景陽岡山腳下的酒店，酒旗上就寫了「三碗不過岡」五個字。（待續）