農曆年即將到來，各縣市年貨大街、燈會活動卻陸續傳出取消，原因就是部立桃園醫院群聚感染擴大，清院、封院或社區感染都是近日疫情觀察指標。回顧1月12日宣布某醫院醫護人員確診事件，忽視個案1月8日就有染疫症狀，只能說民進黨政府打楊志良卻忘了超前部署。

前衛生署長楊志良當時說第一線醫師醫療過程中發生噴濺，卻沒有報告，有症狀了還看診、趴趴走，提醒醫護人員缺乏警覺性，萬一疫情擴大，他若是院長會開除醫師。楊志良的「開除說」惹來民進黨政府與綠粉們撻伐，說不知道醫護人員的辛苦與高風險……卻忽略他講話的重點是擔心院內感染、社區感染。

中央疫情指揮中心指揮官陳時中也沒有超前部署，只說疫調困難、當天匡列採檢醫院接觸者人數464人、社區接觸者56人，似乎忽略個案有超過5天趴趴走情形，指揮中心既不告知是哪家醫院、也不警示區域範圍，一個「北部某醫院」讓防疫破口恣意散播開來，這不該是標榜超前部署的防疫表現。

台灣沒有不體諒醫護人員辛苦與高風險的人，此刻當然要跟桃園人站在一起，有權力的人不是楊志良，他也沒有權力開除任何人，大家戴上口罩、別再嘴炮。