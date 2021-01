「公民不服從Civil Disobedience」一詞最早出現在《湖濱散記》作者梭羅過世後,於1866年出版的文集中一篇同名文章。這篇文章源自於梭羅1848年在麻薩諸塞州康柯德,以「個人對政府關係的權利與責任(The Rights and Duties of the Individual in relation to Government)」為題的一場演講,演講全文約九千餘字。其中文譯本可在維基文庫簡體字版查閱。

梭羅是極端的個人自由主義者,由此篇文章起始第一句梭羅的座右銘「管最少的政府是最好的(That government is best which governs least)」以及同段他的信念「完全不管的政府是最好的(That government is best which governs not at all)」可見一斑;他認為多數人決定的法律並非因為人多就比較可能是正確的,只是人多勢眾力量強,則顯示了他對多數決的質疑。

在發表此一演講前,梭羅對於美國當時法律容許南方各州奴役黑人,通過法律運用聯邦軍隊迫害印地安人以掠奪土地,以及對墨西哥發動戰爭等「合法」的行為極度不認同;並因此拒絕繳稅支付戰爭所需,而被捕入監。

梭羅此一文章,半敘事半論理,表達了「個人良知高於依多數決制定的法律」的理念。梭羅認為個人的首要義務是遵從自己的良知,個人雖無義務致力於消除世上的不義,但有義務不參與不義之舉;不服從繳稅法令是梭羅拒絕參與不義之舉的具體行動。此一拒絕服從不義法律的思想不只啟發了印度聖雄甘地對抗大英帝國的不合作運動,也對美國黑人民權運動領袖金恩博士產生莫大的影響。

梭羅「公民不服從」理念的重點,是對已經完成立法但違反良知的法律的被動反應,是對「既成事實的不義」不服從。梭羅主張的反應是「非暴力」的不服從;被捕入監則是梭羅對其不服從行為必須承擔的結果。

看著美國總統拜登宣誓就職典禮上,年輕詩人戈爾曼朗誦著她在暴徒侵入美國國會後撰寫的「我們翻越的山The Hill We Climb」這首詩;對照太陽花運動的學生菁英們,對爭論尚在進行中的法律草案,以「公民不服從」為藉口,辯護其發動衝佔立法院與行政院暴力行動的理不直而氣壯,不知道是要感嘆這些學生菁英們的無知,還是要感嘆甚麼樣的師長會教育出如此般的學生?至於以「公民不服從」為理由判決這些學生菁英無罪與發回更審的法官大人們,則難免不被懷疑其動機是否出於媚權的曲解?

(作者為國防大學中正理工學院前院長,伊利諾大學電機博士)