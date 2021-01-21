說話直白、火力也一向猛烈的連勝文，日前婉拒了國民黨主席江啟臣請他接任黨祕書長之邀，在受訪時又說出了「國民黨已經變成丐幫，大家卻還在瘋幫主」的妙喻；此話一出，在泛藍陣營中，想必有許多人為之拍案叫絕，當然也會有人覺得他有點酸過了頭。

其實早在過去國民黨還執政時，連勝文就曾提出「丐幫」說，還因此得罪了當時的黨主席馬英九，現在國民黨情況更慘，等於是丐上加丐，又被消遣也就更不足為奇了！

要說真是丐幫也好，因為在武俠小說中，丐幫號稱天下第一大幫，武力值與影響力足可與少林、武當兩大派分庭抗禮，降龍十八掌、打狗棒法威震江湖，丐幫幫主絕對不丟臉；就怕幫中內鬥、領導無能，真成了一群乞丐般的烏合之眾，那當然會叫人鄙夷看不起。

連勝文為什麼不接黨的祕書長，外界有不少解析、說法，但從他的表白確實引起了很多人的共鳴。他說，「去年國民黨讓很多支持者痛徹心扉，因為『一群人的自私』，導致整個黨輸到脫褲子…」，又如「黨內有許多人把自己的盤算和未來規畫綁在國民黨上，很多事情就沒辦法理直氣壯去做，這是國民黨過去十年來的自私文化所致…」

這些話說的是哪些人與哪些事，肯定很多人心裡都會浮現答案。今年沒有重大選舉，年中陸續會有黨主席改選與罷免、公投的攻防戰，國民黨會不會又故態復萌，外界等著看。

現在國民黨想風雲再起，不能還在老醬缸裡瞻前顧後玩權謀，必須要有不具私心、敢於突破的梟雄出現。就像丐幫要有洪七公、喬峰這樣的幫主，才能創造丐幫的輝煌年代，國民黨也必須有真正無私勇敢的梟雄，才有復興的希望。